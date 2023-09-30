Президент «ПСЖ»: «Уважаю Супербоул, но это американский спорт, а футбол – самый популярный в мире. Нужно создать интерес к финалу ЛЧ как к шоу»

Президент «ПСЖ» объяснил, почему хочет сделать шоу из финала Лиги чемпионов.

– Однажды вы сказали, что не понимаете, почему Супербоул – более значимое событие, чем финал Лиги чемпионов. Что вы имели в виду?

– Футбол – самый крупный вид спорта в мире. Финал Лиги чемпионов – крупнейшее событие клубного футбола в мире.

Я очень уважаю Супербоул – это невероятно. Однако это американский вид спорта, а футбол – самый популярный вид спорта в мире. Он более узнаваем.

Поэтому нам нужно сделать что-то, что позволило бы нам создать аналогичный интерес к самому финалу как к конкретному шоу.

Вот почему так важно добиться существенных изменений в футболе, – сказал президент « » .

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