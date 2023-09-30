Президент «ПСЖ»: «Уважаю Супербоул, но это американский спорт, а футбол – самый популярный в мире. Нужно создать интерес к финалу ЛЧ как к шоу»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Супербоул НФЛ Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» объяснил, почему хочет сделать шоу из финала Лиги чемпионов.

– Однажды вы сказали, что не понимаете, почему Супербоул – более значимое событие, чем финал Лиги чемпионов. Что вы имели в виду?

– Футбол – самый крупный вид спорта в мире. Финал Лиги чемпионов – крупнейшее событие клубного футбола в мире.

Я очень уважаю Супербоул – это невероятно. Однако это американский вид спорта, а футбол – самый популярный вид спорта в мире. Он более узнаваем.

Поэтому нам нужно сделать что-то, что позволило бы нам создать аналогичный интерес к самому финалу как к конкретному шоу.

Вот почему так важно добиться существенных изменений в футболе, – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

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11 комментариев

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luu
С ЛЧ всё в порядке
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tgdmrwgh94
Кто нибудь ему скажет уже
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Schiaff1no
О каком создании интереса он говорит, если финал ЛЧ в разы больше зрителей смотрит. С интересом все в порядке.
А вот функционерам поучиться бы как хайп создается
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Крыло советов
Ответ arspurs9
То, что околофутбольные движения вокруг финала ЛЧ надо как-то менять и развивать - чистая правда. Это шоу, надо делать шоу. А тут чисто пару выступлений звезды и все.
Предлагаю ввести трештолк
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Shadow1882
Можно сделать какое угодно шоу в финале, но 90 минут команды всё равно будут играть от своих ворот и матч в очередной закончится со счётом 1:0
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arspurs9
То, что околофутбольные движения вокруг финала ЛЧ надо как-то менять и развивать - чистая правда. Это шоу, надо делать шоу. А тут чисто пару выступлений звезды и все.
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Крыло советов
Все верно. Ведь к финалу ЛЧ внимания недостаточно
(Сарказм)
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Валерий Рзянин
Титьки?)))
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Velirpa
американцы, арабы и прочие евреи хотят уничтожить нашу ЛЧ, вот тут надо объединиться.
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