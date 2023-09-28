Рамос о матче с «Барсой» 29-го: «Они фавориты Ла Лиги и ЛЧ. Это дополнительная мотивация»
Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» 29 сентября.
«Есть дополнительная мотивация, ведь это одна из лучших команд. Играть с соперниками такого уровня – это плюс.
Они фавориты в каждом турнире: в Ла Лиге, Лиге чемпионов. Поэтому победа над ними приносит особые эмоции.
Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Хотя «Барселона» сейчас играет на другом стадионе, игроки все те же. Она играет в вертикальный футбол, у нее быстрые фланги, это будет хороший матч», – сказал защитник «Севильи».
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Да, Барса великий клуб, но на данном этапе не фаворит ЛЧ.