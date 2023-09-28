Индзаги про 1:2 с «Сассуоло»: «Интер» должен был забить больше гола в 1-м тайме. Ошибка – и 1:1, а потом Берарди забил волшебный гол, такие увидишь нечасто»

Симоне Индзаги прокомментировал первое поражение «Интера» – от «Сассуоло» (1:2).

«Мы хорошо провели первый тайм матча против сильной команды, находящейся в хорошей форме. Мы должны были забивать больше одного гола, учитывая созданные моменты.

Мы удачно начали вторую половину, но допустили ошибку, которая привела к 1:1, и после этого наши действия лишились остроты, мы перестали поддерживать структуру, забил волшебный гол – и мы сбились с пути.

В равных матчах равновесие всегда может быть нарушено, поэтому надо было действовать острее и более сосредоточенно. Когда начинаешь играть неорганизованно против такой команды, как « », становится очень тяжело.

Мы знаем, кто такой Берарди. Он удивительно талантлив и забил потрясающий гол. Такие увидишь нечасто. После этого мы уже не могли создать столько моментов, сколько прежде», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

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