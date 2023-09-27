Почеттино о «Челси»: «Голы – единственное, чего нам не хватает. Мы играем гораздо лучше, чем «Тоттенхэм» или «Саутгемптон» в мои первые месяцы»

Маурисио Почеттино считает главной проблемой «Челси» реализацию моментов.

«Единственное, чего нам не хватает, – это голы. Если посмотреть на мои первые месяцы в « » или « », думаю, мы играем гораздо лучше. Но нам не хватает самого важного в футболе – забитых голов. Это не сложнее, чем предыдущий опыт.

Здесь уже был готов план, и мы попытались развивать этот проект. В «Тоттенхэме» мы согласовывали план с клубом.

Когда я приехал сюда, план уже начал работать, и теперь я – часть этого плана. Каждый может говорить, что план неправильный, но я действительно верю в проект – это лишь вопрос времени. Нужно лишь время, чтобы изменить восприятие», – сказал главный тренер « ».

В 6 турах «Челси» одержал лишь одну победу. Команда идет на 14-м месте в таблице, набрав 5 очков.

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