Почеттино о «Челси»: «Голы – единственное, чего нам не хватает. Мы играем гораздо лучше, чем «Тоттенхэм» или «Саутгемптон» в мои первые месяцы»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Саутгемптон Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино считает главной проблемой «Челси» реализацию моментов.

«Единственное, чего нам не хватает, – это голы. Если посмотреть на мои первые месяцы в «Саутгемптоне» или «Тоттенхэме», думаю, мы играем гораздо лучше. Но нам не хватает самого важного в футболе – забитых голов. Это не сложнее, чем предыдущий опыт.

Здесь уже был готов план, и мы попытались развивать этот проект. В «Тоттенхэме» мы согласовывали план с клубом.

Когда я приехал сюда, план уже начал работать, и теперь я – часть этого плана. Каждый может говорить, что план неправильный, но я действительно верю в проект – это лишь вопрос времени. Нужно лишь время, чтобы изменить восприятие», – сказал главный тренер «Челси».

В 6 турах АПЛ «Челси» одержал лишь одну победу. Команда идет на 14-м месте в таблице, набрав 5 очков.

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9 комментариев

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milky way
Боулингу нужно гнать Почеттино и брать Евсеева. Потому что голы в футболе - не главное.
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Павел павел
единственное что нам нехватает. это голы. просто поржал с такого высказыванния)))
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Иван Лапин
Скажите ему кто-нибудь, что для победы в футболе надо забивать голы и при этом не пропускать.
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wadwill13
что простите? голов не хватает всего лишь? извините что???? игроки обороны теряют на постоянно позиции при чем как в 1 в 1 так и позиционно в три. опорная зона что при прошлом тренере отсутствовал что при этом. ставили одного- ноль результата. ставят двоих- ноль. ставят одном матче двоих поочередно- опорная- проходной двор. передачи между линиями опорной и атакующий постоянно порвана. в начале сезона первый месяц спасал правый фланг и линейные длинные передачи справа. теперь этого нет уже 4 последних матча. в атаке три или четыре игрока и два из них бегут в одну зону каждый раз . где то каждый пятый момент в атаке. и атакующий вместо убегания и оттаскивания игрока защитника от мяча лишнего ведёт к своему с мячом... это не разовая ошибка а систематическая. что говорит любому тренеру одного уровн что атакой в челси никто не занимается так как это считается детской ошибкой и если её не разбирать она повторяется что и показывают матчи. при потере мяча команда потерявшая должна сесть в две линии что и делает челси, но постоянно прослеживается 1-2 игрока которые недобегают при игре противника медленно ( это перебор в любой команде и уж тем более у почетино) НО ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ НЕ ДОБеГАТЬ ОСОБЕННО ФЛАНГАМИ. посмотрите при потерях мяча игроков челси на противоположном флаге. где фланговый защитник должен смещается ближе к центру а полузащитник фланговый ниже и держать или всю линию вертикаль фланговую или также смещается к центру- НО ПОСТОЯННО ТО ОДИН НА ДЕЛАЕТ это и из за чего дыра в центре защиты или ширина между центральным вместо 2-3 метров становится 5-6 либо полузащитник не возвращается что открывает фланг для диагонали и обязательного навеса либо прохода противника через полупустой центр. посмотрите последние 5-6 матчей- это каждый матч такое с линии вертикали противоположной части где мяч. и тренер после всего этого заявляет что им всего лишь не хватает реализации моментов???? алооо... это ответ для полных идиотов или подпивковных идиотов?
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13ыйРычагЛапорты
Если им нужен молодой и перспективный нападающий который будет забивать, пусть присмотрятся к Кокорину.
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A.Konte
🤣🤣ну это же не главное в футболе
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Иван Лапин
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Если им нужен молодой и перспективный нападающий который будет забивать, пусть присмотрятся к Кокорину.
Из перспективных еще есть Криштиану или вон Ибрагимовича можно вернуть.
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Реваль Кабиров
Ответ Иван Лапин
Из перспективных еще есть Криштиану или вон Ибрагимовича можно вернуть.
это просто обелиск в честь боули можно рядом со стадионом отгрохать будет.
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