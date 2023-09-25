Видаль о тен Хаге и Роналду в «МЮ»: «Как можно убрать Криштиану – лучшего бомбардира? С лысыми парнями очень сложно»
Артуро Видаль раскритиковал Эрика тен Хага за отношение к Криштиану Роналду в «МЮ».
Напомним, контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут в конце 2022 года после скандального интервью португальца телеведущему Пирсу Моргану. В частности, нападающий заявил о неуважении к Эрику тен Хагу: «Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне».
До этого Роналду по решению тен Хага временно отстраняли от занятий в общей группе – тренер наказал португальца за то, что он отказался от выхода на замену в матче АПЛ против «Тоттенхэма».
«Этот тренер поступил неправильно. Как можно убрать Криштиану Роналду? Вот такие они, эти парни.
Он был лучшим бомбардиром, а его вывели из игры. С лысыми парнями очень сложно», – сказал экс-полузащитник «Барселоны» во время своего стрима на Twitch.
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И даже переход в другую команду - сказал бы прямо, что возраст, ждать сезон с МЮ не готов, хочет в ЛЧ, думаю, все поняли б
Но он вообще глупо поступил, а с интервью окончательно налажал
Гораздо умнее мог поступить
Про нулевую форму и мега тяжёлые движения из-за пропущенной предсезонки вообще молчу.
ЭТХ любит показывать свою власть, но в ситуации с ним на 90% Криш виноват, согласен