Видаль о тен Хаге и Роналду в «МЮ»: «Как можно убрать Криштиану – лучшего бомбардира? С лысыми парнями очень сложно»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Артуро Видаль Эрик тен Хаг Футбол

Артуро Видаль раскритиковал Эрика тен Хага за отношение к Криштиану Роналду в «МЮ».

Напомним, контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут в конце 2022 года после скандального интервью португальца телеведущему Пирсу Моргану. В частности, нападающий заявил о неуважении к Эрику тен Хагу«Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне».

До этого Роналду по решению тен Хага временно отстраняли от занятий в общей группе – тренер наказал португальца за то, что он отказался от выхода на замену в матче АПЛ против «Тоттенхэма».

«Этот тренер поступил неправильно. Как можно убрать Криштиану Роналду? Вот такие они, эти парни.

Он был лучшим бомбардиром, а его вывели из игры. С лысыми парнями очень сложно», – сказал экс-полузащитник «Барселоны» во время своего стрима на Twitch.

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39 комментариев

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Strateg 7
Ответ Zed_patriot
Тен Хаг убрал Кринжа потому что тот за полгода забил всего 3 гола..
Также он забил на предсезонную подготовку с командой, стучался в двери клубов-участников грядущей ЛЧ.
+37
-12
+25
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Ярик01
С лысыми девушками тоже сложно
+11
-3
+8
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Манковский
Если Криштиану такой замечательный бомбардир почему МЮ и Ювентус как команды не стали забивать больше за сезон?
+14
-9
+5
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Zed_patriot
Ответ songbilong
за сколько минут?
за 16 матчей
+11
-7
+4
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RedDevil1909
похоже в Чили завелся свой Мостовой
+3
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Zed_patriot
Ответ yrok77
молодец, продолжай дальше пристально следить за своим кумиром
фанат верблюжатины с 2002 года
+5
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Доброжелатель98
Ответ songbilong
за сколько минут?
С Шерифами и Омониям все минуты играл. Как и с Атлетико. И не важно кто тренер.
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Gelious
Ответ Доброжелатель98
Эти "позиции" дважды до финала ЛЧ доходили. И потом - не эти "позиции" в стенке подпрыгивали, отворачивая фэйс в матче с Порту. 😄🤭.
Неа, увы. До финала доходили они намного круче центром. И я на всякий напомню, что Роналду НЕ игрок центра, НЕ он слил центр
+3
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Gelious
Ответ Манковский
Если Криштиану такой замечательный бомбардир почему МЮ и Ювентус как команды не стали забивать больше за сезон?
потому что забили на остальные позиции
+7
-5
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OldRedWhite
На Ленина намекает , вражина !
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Zed_patriot
Тен Хаг убрал Кринжа потому что тот за полгода забил всего 3 гола..
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Aleksandr dekepel
Ответ Доброжелатель98
Эти "позиции" дважды до финала ЛЧ доходили. И потом - не эти "позиции" в стенке подпрыгивали, отворачивая фэйс в матче с Порту. 😄🤭.
по твоей логике если реал сосесьяд не попадет в лч виноват захарян, а еще милан не выиграл чемпионат италии в прошлом сезоне из-за того что ориги не забивал, эх твоей логике бы позавидовал лэмпард
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madaev
Ответ Манковский
Если Криштиану такой замечательный бомбардир почему МЮ и Ювентус как команды не стали забивать больше за сезон?
Ну щас то зато гол за голом
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MustangGT
Ответ Ярик01
С лысыми девушками тоже сложно
Да? Тогда хорошо, что у меня их не было.
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Men77
Ответ Zed_patriot
Тен Хаг убрал Кринжа потому что тот за полгода забил всего 3 гола..
не 3 , а 1
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King_X
Ответ Strateg 7
Также он забил на предсезонную подготовку с командой, стучался в двери клубов-участников грядущей ЛЧ.
На самом деле после трагедии в семье Роналду сильно поплыл
И даже переход в другую команду - сказал бы прямо, что возраст, ждать сезон с МЮ не готов, хочет в ЛЧ, думаю, все поняли б
Но он вообще глупо поступил, а с интервью окончательно налажал
Гораздо умнее мог поступить

Про нулевую форму и мега тяжёлые движения из-за пропущенной предсезонки вообще молчу.
ЭТХ любит показывать свою власть, но в ситуации с ним на 90% Криш виноват, согласен
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Доброжелатель98
Ответ yrok77
красавчик
Ещё недавно у вас он был уродом - когда называл Месси лучшим. 😄🤭
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GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Джонни Синс, Джейсон Стейтем, Дмитрий Хрусталёв?!
Зачем покупать шампунь, когда голову можно мыть пивом)
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JENNINGS
Ответ А. Мостовой
Лысым быть - себя не уважать
Джонни Синс, Джейсон Стейтем, Дмитрий Хрусталёв?!
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Johnie
Лысый из Бразерс не согласен
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PIT-BUL
в чат вошёл новый эксперт. Видаль
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Руслан
Когда игрок считает себя выше остальных и выше даже клуба, таких сразу на первоспитывание отправить. И санчо следом за ним.
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MustangGT
Артуро? Который всегда критиковал Криша? Получается, чтобы осмелится говорить правду, надо уехать из Европы? Интересненько, будем следить за этой тенденцией!
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