Видаль о тен Хаге и Роналду в «МЮ»: «Как можно убрать Криштиану – лучшего бомбардира? С лысыми парнями очень сложно»

Артуро Видаль раскритиковал Эрика тен Хага за отношение к Криштиану Роналду в «МЮ».

Напомним, контракт Криштиану Роналду с « » был расторгнут в конце 2022 года после скандального интервью португальца телеведущему Пирсу Моргану. В частности, нападающий заявил о неуважении к Эрику тен : «Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне».

До этого Роналду по решению тен Хага временно отстраняли от занятий в общей группе – тренер наказал португальца за то, что он отказался от выхода на замену в матче против «Тоттенхэма».

«Этот тренер поступил неправильно. Как можно убрать ? Вот такие они, эти парни.

Он был лучшим бомбардиром, а его вывели из игры. С лысыми парнями очень сложно», – сказал экс-полузащитник «Барселоны» во время своего стрима на Twitch.

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