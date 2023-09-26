Трент вернулся к тренировкам с «Ливерпулем». Он не играл с 3 сентября из-за травмы задней поверхности бедра

Трент Александер-Арнолд близок к возвращению на поле после травмы.

Защитник «Ливерпуля» получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Астон Виллой» 3 сентября (3:0). С тех пор он не играл, но вчера вернулся к тренировкам с командой.

«Трент вчера тренировался вчера с нами, он принимал участие только во владении мячом и контрпрессинге, но проявил себя потрясающе. Конечно, вы сразу же видите его [на поле, когда он будет готов]. Он тренируется с командой, я не уверен, будет ли он готов [к матчу с «Лестером»], посмотрим сегодня», – сказал помощник Юргена Клоппа Пеп Лейндерс.

«Ливерпуль» встретится с «Лестером» в Кубке лиги завтра, 27 сентября. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS