Трент вернулся к тренировкам с «Ливерпулем». Он не играл с 3 сентября из-за травмы задней поверхности бедра

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Трент Александер-Арнолд Пеп Лейндерс Футбол

Трент Александер-Арнолд близок к возвращению на поле после травмы.

Защитник «Ливерпуля» получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Астон Виллой» 3 сентября (3:0). С тех пор он не играл, но вчера вернулся к тренировкам с командой.

«Трент вчера тренировался вчера с нами, он принимал участие только во владении мячом и контрпрессинге, но проявил себя потрясающе. Конечно, вы сразу же видите его [на поле, когда он будет готов]. Он тренируется с командой, я не уверен, будет ли он готов [к матчу с «Лестером»], посмотрим сегодня», – сказал помощник Юргена Клоппа Пеп Лейндерс.

«Ливерпуль» встретится с «Лестером» в Кубке лиги завтра, 27 сентября. Начало матча – в 21:45 по московскому времени. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Гунькин
Гомес хоть отдохнёт)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
за ЦСКА и УРАЛ
Я календарь переверну и снова третье сентября...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий