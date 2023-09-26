Самолет с баннером «Глейзеры – вон!» пролетел над стадионом перед матчем НФЛ. Акцию организовали фанаты «МЮ» и «Тампы»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» устроили новую акцию протеста против семьи Глейзеров.

Перед матчем между командами « » и « » (11:25) над стадионом пролетел самолет с баннером « – вон!».

Акцию организовали болельщики «Тампы» и группа американских фанатов « ». Оба клуба принадлежат семье Глейзеров.

Фото: https://twitter.com/UnitedWorldFans/

Вероятность продажи «МЮ» снизилась из-за неудачного начала сезона. Рэтклифф и шейх Джасим менее склонны к удовлетворению запросов Глейзеров

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