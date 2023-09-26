Самолет с баннером «Глейзеры – вон!» пролетел над стадионом перед матчем НФЛ. Акцию организовали фанаты «МЮ» и «Тампы»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Глейзеры НФЛ Филадельфия Тампа-Бэй Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» устроили новую акцию протеста против семьи Глейзеров.

Перед матчем НФЛ между командами «Тампа-Бэй» и «Филадельфия» (11:25) над стадионом пролетел самолет с баннером «Глейзеры – вон!».

Акцию организовали болельщики «Тампы» и группа американских фанатов «Манчестер Юнайтед». Оба клуба принадлежат семье Глейзеров. 

Фото: https://twitter.com/UnitedWorldFans/

Вероятность продажи «МЮ» снизилась из-за неудачного начала сезона. Рэтклифф и шейх Джасим менее склонны к удовлетворению запросов Глейзеров

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2 комментария

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N. Vidich
Деньги на ветер , эти евреи толстокожие
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Elik1989
Им до фонаря, главное, что бы цены на акции не падали и доходы стабильные. Уйдут, когда все соки выжмут.
+1
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