Самолет с баннером «Глейзеры – вон!» пролетел над стадионом перед матчем НФЛ. Акцию организовали фанаты «МЮ» и «Тампы»
Фанаты «Манчестер Юнайтед» устроили новую акцию протеста против семьи Глейзеров.
Перед матчем НФЛ между командами «Тампа-Бэй» и «Филадельфия» (11:25) над стадионом пролетел самолет с баннером «Глейзеры – вон!».
Акцию организовали болельщики «Тампы» и группа американских фанатов «Манчестер Юнайтед». Оба клуба принадлежат семье Глейзеров.
Фото: https://twitter.com/UnitedWorldFans/
Вероятность продажи «МЮ» снизилась из-за неудачного начала сезона. Рэтклифф и шейх Джасим менее склонны к удовлетворению запросов Глейзеров
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