Экс-форвард «Краснодара» Берг закончил карьеру в 37 лет из-за проблем со спиной

Бывший игрок «Краснодара» Маркус Берг завершил карьеру.

Матч « » против «Хэкена» в 21-м туре чемпионата (4:2) стал последним для 37-летнего нападающего. Он забил два гола и отдал результативную передачу. Футболист решил закончить карьеру из-за проблем со спиной, ему потребуется операция.

«Я бы хотел покинуть сине-голубых на своих условиях, а не из-за остановки тела. Это было честью для меня. Я испытываю огромную благодарность за все, что я испытал в этом клубе», – сказал экс-игрок «Гетеборга».

« » обратился к в связи с его уходом из футбола.

«Маркус, ты молодчина👏 Желаем тебе успехов во всех делах, которые ты предпочтешь в будущем! Твой гол «Ренну» в Лиге чемпионов мы не забудем никогда! 🤩» – говорится в сообщении российского клуба.

Берг дебютировал в профессиональном футболе, будучи игроком «Гетеборга» – в 2005 году. В 2007-м он перешел в нидерландский «Гронинген». За «Краснодар» Маркус выступал с 2019 по 2021 год, после чего вернулся в «Гетеборг».

В составе «быков» швед провел 63 матча и забил 22 гола. Также на его счету 90 матчей и 24 гола за сборную Швеции.

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