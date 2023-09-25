Экс-форвард «Краснодара» Берг закончил карьеру в 37 лет из-за проблем со спиной

Теги премьер-лига Россия высшая лига Швеция Гетеборг Сборная Швеции по футболу Маркус Берг Краснодар Футбол

Бывший игрок «Краснодара» Маркус Берг завершил карьеру.

Матч «Гетеборга» против «Хэкена» в 21-м туре чемпионата Швеции (4:2) стал последним для 37-летнего нападающего. Он забил два гола и отдал результативную передачу. Футболист решил закончить карьеру из-за проблем со спиной, ему потребуется операция. 

«Я бы хотел покинуть сине-голубых на своих условиях, а не из-за остановки тела. Это было честью для меня. Я испытываю огромную благодарность за все, что я испытал в этом клубе», – сказал экс-игрок «Гетеборга». 

«Краснодар» обратился к Бергу в связи с его уходом из футбола.

«Маркус, ты молодчина👏 Желаем тебе успехов во всех делах, которые ты предпочтешь в будущем! Твой гол «Ренну» в Лиге чемпионов мы не забудем никогда! 🤩» – говорится в сообщении российского клуба. 

Берг дебютировал в профессиональном футболе, будучи игроком «Гетеборга» – в 2005 году. В 2007-м он перешел в нидерландский «Гронинген». За «Краснодар» Маркус выступал с 2019 по 2021 год, после чего вернулся в «Гетеборг». 

В составе «быков» швед провел 63 матча и забил 22 гола. Также на его счету 90 матчей и 24 гола за сборную Швеции. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Спасибо Маркусу за то, как отыграл в Краснодаре и отдельно за первый победный гол в ЛЧ :)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Niko [Ars]
скучаю по шведскому Краснодару с Бергом, Гранквистом, Классеном и Ольсоном!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
V83
Где-то грустит Быстров:))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dvapyatdesyat
Ответ Niko [Ars]
скучаю по шведскому Краснодару с Бергом, Гранквистом, Классеном и Ольсоном!
В точку. Об этом же подумал при прочтении новости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий