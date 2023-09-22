«Зенит» подтвердил проведение товарищеского матча с «Кайратом» 14 октября
«Зенит» подтвердил проведение товарищеского матча с «Кайратом».
Игра, как и ожидалось, пройдет 14 октября в Алматы, начало – в 14:00 по московскому времени.
Сине-бело-голубые впервые в российской истории сыграют в Казахстане.
Ранее сообщалось, что в ноябре «Зенит» встретится в товарищеском матче с «Нефтчи» в Баку.
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