«Зенит» подтвердил проведение товарищеского матча с «Кайратом» 14 октября

«Зенит» подтвердил проведение товарищеского матча с « ».

Игра, как и ожидалось, пройдет 14 октября в Алматы, начало – в 14:00 по московскому времени.

Сине-бело-голубые впервые в российской истории сыграют в Казахстане.

Ранее сообщалось, что в ноябре « » встретится в товарищеском матче с «Нефтчи» в Баку.

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