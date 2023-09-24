Ромащенко о 0:1 от «Балтики»: «Это подарок, который «Ахмат» не должен никому дарить. Нужно было реализовывать моменты»

Мирослав Ромащенко оценил поражение «Ахмата» от «Балтики» (0:1) в РПЛ.

«Могу сказать, что сегодня с нашей стороны был большой презент. Это подарок, который мы не должны никому дарить. Тем не менее нам есть от чего отталкиваться.

Начало игры было полностью за нами. Были созданы два-три очень хороших момента, которые нужно было реализовывать. Соответственно, тогда, скорее всего, игра бы до конца шла под нашу диктовку.

Мы пытались во втором тайме путем изменений тактического характера и замен что-то поменять. Но когда теряешь разум над игрой — вернуться становиться очень сложно. Присутствует разочарование.

Тем не менее поблагодарил команду за последние 20 минут игры, равно как и за начало матча. Но это слишком маленькие отрезки для того, чтобы добиваться результата», — сказал главный тренер « ».

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