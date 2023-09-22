Петржела о «Зените»: «Не нашел замену Малкому — это может стать главной проблемой на пути к чемпионству»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Малком Футбол

Властимил Петржела оценил шансы «Зенита» стать чемпионом в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Наверное, в этом сезоне «Зениту» будет чуть сложнее выиграть чемпионат, чем в предыдущие годы.

Нельзя сказать, что их состав стал сильнее. Скорее наоборот: «Зенит» не нашел замену Малкому — это может стать главной проблемой на пути к чемпионству. Минувшее трансферное окно клуб провел в режиме экономии», — сказал экс-тренер «Зенита».

После 8 туров сине-бело-голубые занимают в таблице РПЛ 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

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15 комментариев

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Циник Петербургский
Малколм, конечно, в прошлом сезоне был одним из ключевых игроков в Зените и, пожалуй, самым ярким атакующим игроком чемпионата. Но! На таком уровне он провел, по факту, всего один сезон. А Зенит при этом выиграл чемпионат в пятый раз подряд. Значит дело не только в Малкоме. Остальные игроки команды, вообще-то, не пиво у углового флажка попивали, пока Малком был на поле.
+13
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Александр Васильев
Ответ Oleg Olegov
Дружок Барбоскин справится.
и это мы ещё не подключали Кремль в лице Лаврова, Степашина и Иванова)))
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Любовь Мелехова
После ухода Малкома очень здорово раскрылся Кассьерра, Сергеев тоже стал забивать, новичок Изидор отличный дебют выдал. Так что пан что-то не понял или просто это наброс того человека, кто за него пишет.
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Oleg Olegov
Ответ Александр Васильев
и это мы ещё не подключали Кремль в лице Лаврова, Степашина и Иванова)))
И чехам не звонили. Ну, кроме, Власты)
+4
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Сибирский литовец
Ответ Великий Алонсо
Если всех легов из Зенита убрать, то получится условный Оренбург или Факел.
а если убрать всех легионеров из Оренбурга , то кто получится?
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Александр Васильев
нет, пан, похоже проблемы у Зенита закончились, мы сейчас играем в футбол на 2 ранга выше остальных.
конкурент у нас только один и это ЗЕНИТ)
Всё остальное мы уже проходили...
Краснодар скоро сдуется, Спартак , ЦСКА и Динамо - это пешки...
+4
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Сергей Жарковский
У Зенита не стало больше проблем с уходом Малкома, лучше проявились бомбардирские качества Сергеева и Кассьеры, молодежь стала получать больше игрового времени. О чемпионстве говорить ещё рано, но все предпосылки для этого есть!
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Oleg Olegov
Дружок Барбоскин справится.
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tolstiy
да с чего вдруг? малколм только прошлый сезон ярко провёл. вот потери бариоса и вендела-это да, будут для зенита тяжёлыми.
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Groznyi2024
Все так. Будет борьба с Краснодаром
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Кот Мартовскый
Ответ Циник Петербургский
Малколм, конечно, в прошлом сезоне был одним из ключевых игроков в Зените и, пожалуй, самым ярким атакующим игроком чемпионата. Но! На таком уровне он провел, по факту, всего один сезон. А Зенит при этом выиграл чемпионат в пятый раз подряд. Значит дело не только в Малкоме. Остальные игроки команды, вообще-то, не пиво у углового флажка попивали, пока Малком был на поле.
но до топового сезона Малкома были Дзюба и Азмун, которые пачками клали
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Вальтер Пандиани
Ответ Сибирский литовец
а если убрать всех легионеров из Оренбурга , то кто получится?
Спартак Кострома)
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tolstiy
Ответ Сибирский литовец
а если убрать всех легионеров из Оренбурга , то кто получится?
спартак? 🤔
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Зелёный гопник
Ответ Великий Алонсо
Если всех легов из Зенита убрать, то получится условный Оренбург или Факел.
Если забрать у тебя все деньги, то ты станешь бомжом🤷🏼‍♂️
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