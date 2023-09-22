Петржела о «Зените»: «Не нашел замену Малкому — это может стать главной проблемой на пути к чемпионству»

Властимил Петржела оценил шансы «Зенита» стать чемпионом в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Наверное, в этом сезоне « » будет чуть сложнее выиграть чемпионат, чем в предыдущие годы.

Нельзя сказать, что их состав стал сильнее. Скорее наоборот: «Зенит» не нашел замену — это может стать главной проблемой на пути к чемпионству. Минувшее трансферное окно клуб провел в режиме экономии», — сказал экс-тренер «Зенита».

После 8 туров сине-бело-голубые занимают в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

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