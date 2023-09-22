Гайич о ЦСКА: «Надо чуть добавить в последней части поля, улучшить реализацию, и очков будет гораздо больше»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Милан Гайич Футбол

Милан Гайич рассказал, в чем должен прибавить ЦСКА.

«Почему в последний месяц не можем выиграть в основное время? Надо чуть добавить в последней части поля, улучшить реализацию моментов, тогда и очков будет гораздо больше.

Надеюсь, нам помогут наши новички — Давила и Хелвен. Они хорошие футболисты, но им нужно время, чтобы адаптироваться к нашей команде. Думаю, все получится и все будет хорошо. Просто ЦСКА нужно немного времени.

Надеюсь, уже в ближайшем матче с «Ростовом» порадуем болельщиков победой», – сказал защитник ЦСКА.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Ростов - Цска очень крутой матч. Ростову будет оочень тяжело , но и Цска тоже! Ждем красивый футбол!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радик_Казань
Об этом уже только ленивый не говорит в последние несколько лет. Не хватает завершателя атак, так называемого наконечника.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий