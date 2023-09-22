Гайич о ЦСКА: «Надо чуть добавить в последней части поля, улучшить реализацию, и очков будет гораздо больше»

Милан Гайич рассказал, в чем должен прибавить ЦСКА.

«Почему в последний месяц не можем выиграть в основное время? Надо чуть добавить в последней части поля, улучшить реализацию моментов, тогда и очков будет гораздо больше.

Надеюсь, нам помогут наши новички — Давила и Хелвен. Они хорошие футболисты, но им нужно время, чтобы адаптироваться к нашей команде. Думаю, все получится и все будет хорошо. Просто ЦСКА нужно немного времени.

Надеюсь, уже в ближайшем матче с «Ростовом» порадуем болельщиков победой», – сказал защитник ЦСКА.

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