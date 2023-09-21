Индзаги про 5 изменений в составе на матч с «Сосьедадом»: «У «Интера» было много уставших игроков, у многих были проблемы после дерби»

Теги Интер Симоне Индзаги Реал Сосьедад серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги объяснил, почему поменял состав «Интера» на матч Лиги чемпионов.

«Интер» и «Реал Сосьедад» (1:1) сыграли вничью в игре Лиги чемпионов.

– Я ожидал, что матч сложится именно таким образом. Нам противостоял достойный соперник. Пришлось потрудиться, но мы преуспели и вернулись в игру.

Мы сравняли счет и хотели добиться победы. Это был наш первый матч в группе. Я предупреждал, что «Реал Сосьедад» – качественная команда.

– Пять изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против «Милана».

– У меня было много уставших игроков.

В первом тайме у всех в «Интере» были проблемы. Ян Зоммер помог нам остаться в игре, и мы хорошо действовали в последние 20 минут.

У нас большой состав, нужно максимально использовать его возможности. У многих игроков были проблемы после дерби. Нужно было очень внимательно все оценить

Мне нужны все игроки, и я бы в любом случае внес некоторые изменения.

Но я сделал больше изменений, потому что некоторые игроки не были в хорошей форме. После игр сборной, после дерби, – это было правильно, – сказал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

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3 комментария

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Турко Ибрагимов
просто надо было Тюрама и Фраттези в старт
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kaka10
видимо молодой энергичный Маркюс Тюрам, который положил шедевр в дерби устал и не в форме, поэтому в старте на первую гостевую игру в Лиге Чемпионов вышел 34 летний Арнаутович
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sundance
А то, что Сосьедад накануне играл с Реалом? Условия-то, в принципе, были одинаковые
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