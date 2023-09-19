Терзич перед «ПСЖ»: «Важно начать с победы. У «Боруссии» есть все для этого необходимое»

Эдин Терзич высказался в преддверии матча дортмундской «Боруссии» с «ПСЖ».

Команды сыграют сегодня в Париже в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Знаем, что очень важно начать групповой этап с победы. Против « » это сделать трудно, но у нас есть все для этого необходимое.

«ПСЖ» играет в доминирующий футбол. Мы должны правильно действовать во время владения мячом. Нужно быть очень внимательными, а также опасными, на протяжении всех 90 минут», – сказал главный тренер дортмундской « ».

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