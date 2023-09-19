Терзич перед «ПСЖ»: «Важно начать с победы. У «Боруссии» есть все для этого необходимое»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич высказался в преддверии матча дортмундской «Боруссии» с «ПСЖ».

Команды сыграют сегодня в Париже в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Знаем, что очень важно начать групповой этап с победы. Против «ПСЖ» это сделать трудно, но у нас есть все для этого необходимое.

«ПСЖ» играет в доминирующий футбол. Мы должны правильно действовать во время владения мячом. Нужно быть очень внимательными, а также опасными, на протяжении всех 90 минут», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».

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6 комментариев

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che kaif
Вы с Холандом ничего не смогли против ПСЖ щас вообще без шансов
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che kaif
Ответ S. A.
Вы видели, как ПСЖ сейчас играет?)) Так что шансы есть
А вы видели как сейчас играет Дортмунд например дома ведут 2 0 с новичком лиги итог 2 2
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Chernoy
У Боруссии нет характера. Пойдёт значит пойдёт, и может зацепит ничью, не пойдёт, тогда вообще без шансов.
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deadjoker
Команда без характера против команды без игры. Будет интересно :))
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S. A.
Ответ che kaif
Вы с Холандом ничего не смогли против ПСЖ щас вообще без шансов
Вы видели, как ПСЖ сейчас играет?)) Так что шансы есть
0
0
0
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