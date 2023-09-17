Кассьерра хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ: «Есть уверенность в своих силах. «Зенит» – лучшая команда, я счастлив тут и люблю Санкт‑Петербург»
Матео Кассьерра признался в теплых чувствах к «Зениту» и Санкт-Петербургу.
– Хороший футбол, мы набрали три очка, для нас это самое важное.
– Изидор провел хороший дебютный матч, как оценишь его трансфер в «Зенит»?
– Это хороший игрок, важен для наших быстрых атак. Он забил много голов за «Локомотив», и он забил сегодня. Но самое важное, что мы выиграли, и сейчас мы думаем о следующей игре.
– Как тебе живется в Санкт‑Петербурге и каково играть за «Зенит»?
– Конечно, я люблю Санкт‑Петербург. Я жил один год в Сочи, это хороший город, но я больше люблю Санкт‑Петербург, классное место. Я счастлив в «Зените», потому что это лучшая, топовая команда.
– В матче против «Рубина» ты отличился забитым голом, насколько важно для тебя стать лучшим бомбардиром чемпионата?
– Да, конечно, количество голов всегда важно. В этом сезоне я уже забил семь голов, это хорошо. У меня есть уверенность в своих силах, и я надеюсь, я смогу продолжать забивать, – сказал форвард «Зенита» после игры с «Рубином» (3:0).
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