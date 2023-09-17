Юрген Клопп: «Я пью пиво только тогда, когда «Ливерпуль» побеждает на выезде. Я чуть не стал трезвенником в прошлом сезоне!»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон ахахаха алкоголь и спорт Футбол

Юрген Клопп пошутил о своей традиции, связанной с пивом.

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, что пьет пиво только после побед на выезде. В 5-м туре АПЛ «красные» обыграли «Вулверхэмптон» в гостях (3:1). 

В сезоне-2022/23 «Ливерпуль» одержал всего 6 выездных побед в чемпионате.

«Намного лучше, я чувствую себя намного лучше, я пью пиво только тогда, когда мы выигрываем выездной матч. А в прошлом сезоне я чуть не стал трезвенником! Так что сейчас, конечно, лучше.

Но мы все знаем, что сейчас все по-новому. Нельзя постоянно упоминать прошлый сезон, каким бы полезным он ни был. Но мы больше не думаем о выездной серии, поэтому, когда мы приехали сюда, и когда я увидел первый тайм, я мыслил не так, как в прошлом сезоне. Мы должны работать лучше, мы должны создать что-то новое.

Сегодня я видел кое-какие плохие моменты, но также и много хорошего во втором тайме, так что я счастлив», – сказал Клопп

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26 комментариев

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OldCityFan
😂😂😂
+50
-5
+45
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S. A.
С чем-с чем, а с чувством юмора у Клоппа порядок
+41
-2
+39
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OldCityFan
Что там бывает 7Хагом шутки в студию))
+14
-5
+9
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Jeicob Harlon
Ответ OldCityFan
Что там бывает 7Хагом шутки в студию))
ну поле отставки из мю,его утвердят на Brazers
+9
-3
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NikoVinkovic
Как из того анекдота про музыканта на приёме у терапевта:
- Вы курите?
- Да, бывает...после удачных концертов
- Поразительно, никогда бы не подумал - Ваши лёгкие чисты, как у младенца!
+5
-1
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El_Ilusionista
веселый дядька все таки. за такие высказывания и любят его многие
+4
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космонавт на дереве
надо повысить планку, пить пиво только когда Ливерпуль не пропускает
+3
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Buba
Манся и Квертя снимите номер 🤡🤡
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Доминатор Тим
Какой же Клопп прикольный
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Салауат Нуралиев
Ответ Buba
Манся и Квертя снимите номер 🤡🤡
Увы, они сняли только грязное белье
+2
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Андрей Андреев
Какой же Клопп шутник))в хорошем смысле слова
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Сергей Ка
А мы сердечниками уже давно стали. Вся наша жизнь на валидоле))
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Гаврила Ардалионович
Юрген - наш человек, пониманием, с юмором.
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ramzan-ansar@mail.ru
Клоп умеет зажигать)))
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Злобный Конь
Юрген чем то напоминает Староконя из "Солдат"
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Ansu Fati
Фанаты Челси вообще скоро забудут, что такое алкоголь))
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Jimkerry
Ответ OldCityFan
Что там бывает 7Хагом шутки в студию))
Я не пью пиво когда МЮ побеждает, поэтому два года стал алкоголиком.
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Футбол, хоккей итд
Хорошо, что Салах остался в Ливерпуле.....😁
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Андрей Ливерпуль 1984
Красава Юрец))) надо пить всегда
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Sobachkin
Шлеменко подписался
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equipe
Ответ Злобный Конь
Юрген чем то напоминает Староконя из "Солдат"
актёр, кстати, вчера умер
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