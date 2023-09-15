«Ноттингем» отдал Денниса «Истанбулу» в аренду. ЦСКА пытался подписать форварда

Эммануэль Деннис проведет этот сезон в «Истанбуле».

« » взял 25-летнего форварда в аренду.

Ранее сообщалось, что подписать нигерийца пытался , однако договориться не удалось.

в прошлом сезоне забил за « » 2 гола за 19 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ibfk.com.tr

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