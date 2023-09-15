«Ноттингем» отдал Денниса «Истанбулу» в аренду. ЦСКА пытался подписать форварда

Теги ЦСКА премьер-лига Россия премьер-лига Англия высшая лига Турция трансферы Ноттингем Форест Истанбул Эммануэль Деннис Футбол

Эммануэль Деннис проведет этот сезон в «Истанбуле».

«Истанбул» взял 25-летнего форварда в аренду.

Ранее сообщалось, что подписать нигерийца пытался ЦСКА, однако договориться не удалось.

Деннис в прошлом сезоне забил за «Ноттингем Форест» 2 гола за 19 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ibfk.com.tr

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3 комментария

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bro0da
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Kuznets 09
Ответ bro0da
Вы это специально делаете?
А как ты хотел? Через два дня увидишь новость наоборот на сайте -" Истанбул взял в аренду форварда Ноттингема,которого хотел купить ЦСКА")))
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ЦСКА УСБ
Бабаев много чего хочет, но мало что у него получается.
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