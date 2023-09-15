«Ноттингем» отдал Денниса «Истанбулу» в аренду. ЦСКА пытался подписать форварда
Эммануэль Деннис проведет этот сезон в «Истанбуле».
«Истанбул» взял 25-летнего форварда в аренду.
Ранее сообщалось, что подписать нигерийца пытался ЦСКА, однако договориться не удалось.
Деннис в прошлом сезоне забил за «Ноттингем Форест» 2 гола за 19 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: ibfk.com.tr
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
3 комментария