Первый тренер Хейлунда: «Бендтнер был более одаренным от природы, но из-за этого поддался влиянию извне. Расмус совершенно другой»

Первый тренер Расмуса Хейлунда сравнил игрока с Никласом Бендтнером.

«Можно провести хорошее сравнение с другой восходящей суперзвездой, которая была у нас в лице Никласа Бендтнера.

Оба играют девятого номера, оба очень физически сильные, у них горят глаза. Оба с юмором, общительные и дерзкие.

Бендтнер, вероятно, был более одаренным футболистом от природы, но это, возможно, заставило его относиться к вещам более легкомысленно и поддаться влиянию всего, что влияет на тебя извне, когда ты становишься суперзвездой.

Расмус совершенно другой. Хотя уверен, что он, вероятно, купит машину побольше и у него будут хорошие часы, но не стоит преувеличивать.

У него подходящий менталитет. Он дисциплинированный.

Он прекрасно осознает, какую пользу приносит упорный труд. Именно упорная работа привела его туда, где он находится», – сказал первый тренер нападающего «Манчестер Юнайтед» Кристиан Муру.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS