Первый тренер Хейлунда: «Бендтнер был более одаренным от природы, но из-за этого поддался влиянию извне. Расмус совершенно другой»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Никлас Бендтнер Расмус Хейлунд Футбол

Первый тренер Расмуса Хейлунда сравнил игрока с Никласом Бендтнером.

«Можно провести хорошее сравнение с другой восходящей суперзвездой, которая была у нас в лице Никласа Бендтнера.

Оба играют девятого номера, оба очень физически сильные, у них горят глаза. Оба с юмором, общительные и дерзкие.

Бендтнер, вероятно, был более одаренным футболистом от природы, но это, возможно, заставило его относиться к вещам более легкомысленно и поддаться влиянию всего, что влияет на тебя извне, когда ты становишься суперзвездой.

Расмус совершенно другой. Хотя уверен, что он, вероятно, купит машину побольше и у него будут хорошие часы, но не стоит преувеличивать.

У него подходящий менталитет. Он дисциплинированный.

Он прекрасно осознает, какую пользу приносит упорный труд. Именно упорная работа привела его туда, где он находится», – сказал первый тренер нападающего «Манчестер Юнайтед» Кристиан Муру.

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6 комментариев

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deadjoker
Лорд вообще топ был.
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Answer1
Ответ red hikkikomori
Да все они дисциплинированные пока не окажутся среди лентяев, с кем поведёшься...
Собственно поэтому Тен Хаг так жесток к халатности игроков, Гарначчо пол сезона не допускался к первой команде пока не изменил отношения к делу, сейчас вот Санчо. Что из этого получится пока непонятно, дисциплина это важно, но поколение сейчас совсем другое, очень мало осталось реальных бойцов с безупречной трудовой этикой.
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red hikkikomori
Да все они дисциплинированные пока не окажутся среди лентяев, с кем поведёшься...
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