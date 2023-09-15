Абаскаль о хобби: «Люблю отдыхать с холодным пивом на пляже. Раньше играл в падел – обожаю этот спорт»

Гильермо Абаскаль назвал отдых с холодным пивом своим хобби.

– Остается время на какое-то хобби?

– Мое хобби – проводить время с женой. Мне очень нравится это занятие, но проблема в футболе, ха-ха. Он повсюду, в любом месте.

Ты идешь домой, а у тебя в голове тренировочный день, прошедшая игра, следующая игра. Совсем перестать думать об этом невозможно, отключиться не получается.

Мои увлечения, помимо футбола, – не какие-то активности, а люди. Футбол почти не оставляет свободного времени, поэтому использую его исключительно для общения с близкими.

Раньше играл в падел – обожаю этот вид спорта, но сейчас вообще не успеваю.

Зимой мне нравится кататься на сноуборде, а летом люблю отдыхать с холодным пивом на пляже. Назову это своим хобби сейчас, – сказал главный тренер « » в интервью Sports.ru.

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