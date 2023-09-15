Абаскаль о хобби: «Люблю отдыхать с холодным пивом на пляже. Раньше играл в падел – обожаю этот спорт»

Теги Спартак премьер-лига Россия алкоголь и спорт Гильермо Абаскаль падел Футбол

Гильермо Абаскаль назвал отдых с холодным пивом своим хобби.

– Остается время на какое-то хобби?

– Мое хобби – проводить время с женой. Мне очень нравится это занятие, но проблема в футболе, ха-ха. Он повсюду, в любом месте.

Ты идешь домой, а у тебя в голове тренировочный день, прошедшая игра, следующая игра. Совсем перестать думать об этом невозможно, отключиться не получается.

Мои увлечения, помимо футбола, – не какие-то активности, а люди. Футбол почти не оставляет свободного времени, поэтому использую его исключительно для общения с близкими.

Раньше играл в падел – обожаю этот вид спорта, но сейчас вообще не успеваю.

Зимой мне нравится кататься на сноуборде, а летом люблю отдыхать с холодным пивом на пляже. Назову это своим хобби сейчас, – сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью Sports.ru.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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25 комментариев

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pit4er
Отдыхать с пивом – наконец-то что-то объединяющее с Мостовым
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Andrey Ashhabadskiy
ему ничего не в падел
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Iroqueez82
раньше играл в падел, а теперь впадел
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Ярик01
Не знаю кто такой падел, но в остальном поддерживаю вид активного летнего отдыха)
+3
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Bartez1986
По поводу первого предложения - полностью согласен! Наш человек)
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Gerald1
Каждый из нас немного Абаскаль
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Иван Никитенко
Тест
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Пикачу82
Ответ pit4er
Отдыхать с пивом – наконец-то что-то объединяющее с Мостовым
А уж если с царем пивка дерябнет то в доску своим станет по любому!
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Пользователь Huawei
Во что играл?
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Максим Попов-Максим
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ещё тренер, как тебе вообще доверили клуб спиртосос
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Мерген Морозов
раньше играл потом в падел стало
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Spaten
До холодного пива надо на пляже в волейбоооол! попрыгать для полного эффекта )
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Пинающий Достоинства
Мостовой: а вообще Абаскаль норм мужик, хоть и в футбол не играл
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гилберт
Царь в теннисе семипро. Могли бы с рыжим скооперироваться. А потом пивка попить, Багаевского.
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Pavlyushavin
Все мы жарким летом немножко Абаскали
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Игорь Пичугин
Ну все, Мост теперь ещё будет упоминать что он в Испании вино пил, а этот Рыжий пиво какое-то.
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Eleman SPb
у меня тоже такое хобби с пивом, про падел ничего не скажу, надеюсь это не что-то запрещеное
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Лор'темар Терон
Все мы немного Гильермо Абаскаль...
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