Форвард ЦСКА Н’Диай перешел в «Раднички». У форварда из Мали 0 матчей за армейцев с 2018-го

Форвард Лассана Н’Диай перешел в «Раднички».

ЦСКА и сербский клуб достигли договоренности о переходе 22-летнего малийца.

В прошлом сезоне Н’Диай выступал на правах аренды за болгарскую «Арду».

Н’Диай был в системе ЦСКА с 2018 года, но ни разу не сыграл за основу. Он провел 20 матчей в молодежном первенстве, в которых забил шесть мячей.

За последние несколько лет Лассана играл в аренду за московский «Велес» и ивановский «Текстильщик».

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