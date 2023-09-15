Форвард ЦСКА Н’Диай перешел в «Раднички». У форварда из Мали 0 матчей за армейцев с 2018-го

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Сербия трансферы Раднички Ниш Лассана Н'Диай Футбол

Форвард Лассана Н’Диай перешел в «Раднички».

ЦСКА и сербский клуб достигли договоренности о переходе 22-летнего малийца.

В прошлом сезоне Н’Диай выступал на правах аренды за болгарскую «Арду».

Н’Диай был в системе ЦСКА с 2018 года, но ни разу не сыграл за основу. Он провел 20 матчей в молодежном первенстве, в которых забил шесть мячей.

За последние несколько лет Лассана играл в аренду за московский «Велес» и ивановский «Текстильщик».

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23 комментария

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Виктор Гудков
Ответ stpn1503
Даже не знал, что есть у нас такой)
возможно и Федотов не знает
+18
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+18
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Shuller18
Ответ Iz-41
Яркий, исчерпывающий пример работы селекционной службы ЦСКА. Как, впрочем, и многие другие.
Ой, вот уж кто, а Ндиайе ваще не показатель работы селекции, его брали совсем мальчишкой на далекую перспективу чисто в дубль, причем в то самое ТО, когда обновилась вся команда.
+13
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Андрей Сергеевич
Ответ Iz-41
Яркий, исчерпывающий пример работы селекционной службы ЦСКА. Как, впрочем, и многие другие.
А чё за него платили что ли? Показывал в детстве результат - взяли, с возрастом не пошло. И чего? Вон Вадик Карпов сначала вроде в основу залетел, а теперь по ФНЛ скитается
+12
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stpn1503
Даже не знал, что есть у нас такой)
+7
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+6
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Iz-41
Яркий, исчерпывающий пример работы селекционной службы ЦСКА. Как, впрочем, и многие другие.
+11
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striker7369
Уходит эпоха. Урвали таланта, увели у ПСЖ И Реала
https://t.me/cskathebest/15517
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Shuller18
Ответ Беня_Финитас
не только его урвали . еще пляжного бразильца ростом метр пятьдесят с кепкой и легенду аргентинского футбола Гайича . и с этим трио бандуристов требовали от Гончаренко побеждать Лудогорцев .
Объективно, того состава ЦСКА вполне хватало, чтобы хотя бы раз победить Лудогорец, Ференцварош или ВольфсбЕрг.
+6
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Константин Эсперов
Ответ Виктор Гудков
возможно и Федотов не знает
Возможно он даже не знал о существовании Караскаля
+3
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За Сити с 2008 года
Спасибо за всё, легенда!

Надеюсь дадут возможность попрощаться с ним на стадионе 🙏
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Roman Araslanov
Легенда цска!)
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Беня_Финитас
Ответ striker7369
Уходит эпоха. Урвали таланта, увели у ПСЖ И Реала https://t.me/cskathebest/15517
не только его урвали . еще пляжного бразильца ростом метр пятьдесят с кепкой и легенду аргентинского футбола Гайича . и с этим трио бандуристов требовали от Гончаренко побеждать Лудогорцев .
+3
-2
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ks1923
У Н’Диая статистика лучше, чем у Гайча, как это не парадоксально.
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Беня_Финитас
Ответ Shuller18
Объективно, того состава ЦСКА вполне хватало, чтобы хотя бы раз победить Лудогорец, Ференцварош или ВольфсбЕрг.
деградация всего футбола . с чего ты взял , что ЦСКА должен был в нем оставаться островком счастья ? Карпин же сказал , что Головин среди родных поленьев на 2-й день начинает медленней бегать , думать , исполнять ТТД . тут любой тренер бессилен , на второй год ему приходится работать с деградантами , хотя фамилии могут быть те же .
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Tima_Milan
полезный игрок
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Серёга Соколов
Интересно,за сколько ж перешёл
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leon74
Кто это 😃
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Ветер
Расчистка авгиевой конюшни, идéт полным ходом.
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Олег Носов
Надо было в основу поставить посмотреть что может ато не разу не сыграл и продали.
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Crosser
Дикий провал селекции! Покупали 5 лет назад, как одного из самых перспективных футболистов Африки! А по итогу это даже не бегунок!
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Andrey Yaroslavtsev
Очередной дармоед?
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Islam Gasanov
Продали или в аренду? За сколько хоть написали бы
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Геодез
удачи
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