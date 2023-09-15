Клубы РПЛ потратили 98,3 млн евро при доходах в 124 млн в летнее окно. Положительный баланс – впервые с сезона-2018/19 (Transfermarkt)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Урал Краснодар Футбол

Стало известно, сколько клубы Мир РПЛ потратили на трансферы в летнее окно.

В пятницу, 15 сентября, в 00:00 по московскому времени в Мир РПЛ официально закрылось летнее трансферное окно.

За это время клубы чемпионата России подписали 234 футболиста. Покинули российскую лигу 227 игроков.

По данным Transfermarkt, клубы РПЛ потратили на трансферы 98,3 млн евро. Общий доход от продаж составил 124 млн евро.

Таким образом, в РПЛ зафиксирован положительный баланс по итогам трансферного окна впервые с сезона-2018/19 (сейчас – +25,7 млн, тогда – +24,5).

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ну тут один Малком кассу сделал, без него все было бы намного грустнее
+59
-5
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IceBear27
Ответ counsel
в свое время траты на него утяжелили расходную часть так, что все логично
Лучше тратить на одного Малкома, чем на всякий сброд вроде Аиртона, Крала, Хендрикса, Николсона и бестолковых паспортистов)
+39
-10
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Спасибо Малкому
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Все говорят про Малкома, однако его трансфер - это чуть меньше половины общей суммы, и кроме того выделяется Динамо: Захарян, Шиманьски, Моро и Сазонов суммарно на 28 миллионов были проданы (и по ним ещё и проценты от следующей перепродажи предусмотрены).
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ахахахах, обожаю эти двойные московские стандарты. Как клубы потратили больше, так отдельной строкой траты Зенита, а как заработали, так клубы РПЛ, а не Зенит, который половину продаж одним Малкомом закрыл. Смотри не перепутай.
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
counsel
Ответ Ебздрогыч
Ну тут один Малком кассу сделал, без него все было бы намного грустнее
в свое время траты на него утяжелили расходную часть так, что все логично
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Прикольно, что весь положительный баланс РПЛ это Зенит с продажей Малкома.
А трансферное сальдо Спартака - минус 19,5 млн евро - самое большое в лиге.
Доколе Зенит будет убивать лигу?
+19
-12
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Жорег Борщофф
Это мало??? =)
Это много, но не совсем так, что "один Зенит одной продажей Малкома всю кассу сделал, а остальные никого и ничего". Есть и другие, преуспевшие в продажах.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Спасибо Малкому
Новость - иллюстрация выражения "средняя температура по больнице".
Такие же бесполезные цифры, способные ввести в заблуждение.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жорег Борщофф
Ответ Dmitry Orlov
Все говорят про Малкома, однако его трансфер - это чуть меньше половины общей суммы, и кроме того выделяется Динамо: Захарян, Шиманьски, Моро и Сазонов суммарно на 28 миллионов были проданы (и по ним ещё и проценты от следующей перепродажи предусмотрены).
Это мало??? =)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
По скольку Спартак на 100% принадлежит Лукойлу отрицательный баланс команды носит весьма условный характер, для Лукойла несколько десятков миллионов как слону дробина...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
В случае со Спартаком деньги тратит теперь Лукойл, для него убыток в несколько десятков миллионов как слону дробина...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mixet.spb
Ответ Алексей Ильин
Кассу делает «ваш дом Газпром», «Васюкинские любители» с обеих берегов Мойки
👆обоих
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rembrandao
Ответ Ебздрогыч
Ну тут один Малком кассу сделал, без него все было бы намного грустнее
А в 18/19 году кассу сделали Головин и Паредес
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gukmamop
Что особенно круто, заработали на россиянах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Молодых
Ну это средняя температура по больнице. Если убрать доход от одного только Малкома то доход лиги от трансферов сразу снизится вдвое. Так что эта информация некорректна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий