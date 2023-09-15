Клубы РПЛ потратили 98,3 млн евро при доходах в 124 млн в летнее окно. Положительный баланс – впервые с сезона-2018/19 (Transfermarkt)

Стало известно, сколько клубы Мир РПЛ потратили на трансферы в летнее окно.

В пятницу, 15 сентября, в 00:00 по московскому времени в Мир РПЛ официально закрылось летнее трансферное окно.

За это время клубы чемпионата России подписали 234 футболиста. Покинули российскую лигу 227 игроков.

По данным Transfermarkt, клубы РПЛ потратили на трансферы 98,3 млн евро. Общий доход от продаж составил 124 млн евро.

Таким образом, в РПЛ зафиксирован положительный баланс по итогам трансферного окна впервые с сезона-2018/19 (сейчас – +25,7 млн, тогда – +24,5).

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