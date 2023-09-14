Булыкин о российском футболе: «Неэффективная растрата денег. Хорошо платят, можно сидеть и ничего не делать. Давно говорю, что нужно ехать в Европу»
Дмитрий Булыкин назвал российский футбол неэффективной растратой денег.
Бывший игрок «Байера» и «Аякса» поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина, призвавшего российских футболистов уезжать за рубеж.
«За рубежом тренируются иначе и условия совершенно другие, как футбола, так и жизни. Там везде грамотные люди около футбола и самое главное, что туда уезжают хорошие футболисты, и ты среди них прогрессируешь быстрее, чем со слабыми игроками или расслабленными из-за больших зарплат.
Там за эти деньги нужно биться на каждой тренировке. Эта мотивация дает тебе прогрессировать быстрее, чем в России. Отсюда никто не уезжает, потому что в России платят большие деньги и можно сидеть, ничего не делать. В Европе совершенно по-другому.
Я давно говорю, что нужно ехать в Европу. Если посмотреть на сборные Хорватии, Бельгии, Нидерландов, национальный чемпионат там не очень сильный, а сборные сильнейшие, потому что все футболисты выступают в топ-клубах. В своих чемпионатах с маленькими зарплатами они стараются хорошо выступить, чтобы их взяли в Европу оттуда или через сборную.
У нас выбрали другой способ развития футболистов. Причем, это не развитие, а неэффективная растрата денег, больше даже государственных, чем частных. Плюс в нашем футболе очень мало специалистов, которые могли бы принести пользу, бывших футболистов, которые в этом разбираются. У нас очень много людей, которым мало дела до футбола, они хотят заработать на нем денег», – сказал Булыкин.
«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина
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Булыкин сам почему детским тренером не работает, но лезет в депутаты?
Но тогда этому пресса как-то мало внимания уделяла, сейчас аналитики по касаниям Кокорина больше, чем тогда было по голам Булыкина.
Хотя наверняка мог бы просто перейти в РПЛ в клуб послабее.
А россиянам в условиях лимита пришлось ещё и "доплачивать за паспорт", чтобы очередного молодого, перспективного не увёл Зенит, предложив больше. В условиях падения валюты и кризисов эти зарплаты были несколько "скорректированы" в меньшую сторону, и сейчас 4-5 миллионов евро в год из россиян никто не получает.
Как-то так рыночек и порешал.
С какого хрена по его мнению футбол в нашей стране вообще должен быть эффективным? Это же социальный вид спорта, в который вкладывались с поправкой презжк всего на прошедший чемпионат мира.
Чтобы говорить об эффективности, нужно как минимум (как минимум) чтобы жители страны любили футбол. А у нас они его не любят. Настолько, что после введения фан айди переместились с сектора в бар "Голубая устрица". О какой эффективности можно говорить с таким электоратом?