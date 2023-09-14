Булыкин о российском футболе: «Неэффективная растрата денег. Хорошо платят, можно сидеть и ничего не делать. Давно говорю, что нужно ехать в Европу»

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Дмитрий Булыкин назвал российский футбол неэффективной растратой денег.

Бывший игрок «Байера» и «Аякса» поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина, призвавшего российских футболистов уезжать за рубеж.

«За рубежом тренируются иначе и условия совершенно другие, как футбола, так и жизни. Там везде грамотные люди около футбола и самое главное, что туда уезжают хорошие футболисты, и ты среди них прогрессируешь быстрее, чем со слабыми игроками или расслабленными из-за больших зарплат. 

Там за эти деньги нужно биться на каждой тренировке. Эта мотивация дает тебе прогрессировать быстрее, чем в России. Отсюда никто не уезжает, потому что в России платят большие деньги и можно сидеть, ничего не делать. В Европе совершенно по-другому.

Я давно говорю, что нужно ехать в Европу. Если посмотреть на сборные Хорватии, Бельгии, Нидерландов, национальный чемпионат там не очень сильный, а сборные сильнейшие, потому что все футболисты выступают в топ-клубах. В своих чемпионатах с маленькими зарплатами они стараются хорошо выступить, чтобы их взяли в Европу оттуда или через сборную.

У нас выбрали другой способ развития футболистов. Причем, это не развитие, а неэффективная растрата денег, больше даже государственных, чем частных. Плюс в нашем футболе очень мало специалистов, которые могли бы принести пользу, бывших футболистов, которые в этом разбираются. У нас очень много людей, которым мало дела до футбола, они хотят заработать на нем денег», – сказал Булыкин

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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43 комментария

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Overkiller
Конец не начавшейся депутатской карьеры )
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bestttttttofthebest
Помню как Дима в Голландии зажигал)
+18
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Roman
Ответ bestttttttofthebest
Помню как Дима в Голландии зажигал)
22 гола за Ден Хааг забил в одном сезоне. Это не хухры мухры!
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Милдронат Бромантанов
Димка, конечно, тот ещё дуболом и популист, но как говорится, раз в год и палка стреляет, всё по делу сказано.
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kilo_gilo
Ответ Roman
22 гола за Ден Хааг забил в одном сезоне. Это не хухры мухры!
да и чемпионство в составе Аякса тоже солидное достижение)
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Собиратель хаоса
Ответ Simplicissimus
И где оно по делу сказано? Смешано теплое с пушистым и приправлено популизмом. Дима говорит "надо ехать в Европу", а вот с какого перепугу? Когда минспорта вместо создания тепличных условий госклубам и паспортистам будет от и до оплачивать спортшколы, а игроки там воспитанные будут играть в коммерческой лиге на коммерческой основе, с рыночными зп, тогда да им надо будет ехать в Европу.
Только я бы оговорился. Мин.спорта должно оплачивать только различные ДЮСШ. Т.е. базовое массовое воспитание. Дальше клубные академии должны уже сами. Так работает во всем мире, где развит футбол.
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Вадим Сидоров
Ответ bestttttttofthebest
Помню как Дима в Голландии зажигал)
2-й бомбардир Эридивизи 2010/2011
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NIK7478
Чтобы уехать в зарубежный клуб,надо, чтобы тебя туда пригласили! И то не факт, что получится. У Алексея Миранчука получилось?! Мучается до сих пор в Италии. Не так всё просто.
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Simplicissimus
Ответ Собиратель хаоса
Только я бы оговорился. Мин.спорта должно оплачивать только различные ДЮСШ. Т.е. базовое массовое воспитание. Дальше клубные академии должны уже сами. Так работает во всем мире, где развит футбол.
Полностью согласен. Государство должно готовить здоровую нацию с неким процентом талантов для большого футбола. Оно вместо этого кормит стадо жирных котов
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Матвей Суицидин
Булыкин уезжал в Байер примерно как Кокорин в Фиорентину, здесь на него уже махнули рукой, вроде талантливый футболист, но лентяй, а он неплохую еврокартеру построил в целом. В Аяксе, если не ошибаюсь, забивал каждые 45 минут, выходя на замены. По этому показателю в лиге был самым эффективным. Жалко в сборную уже не вызывали оттуда.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Давеча сына в ФК Камаз записал. Сегодня четвёртая треня. Сегодня не пойду, пусть сам дойдёт, но первые три пронаблюдал от А до Я. Так вот пока я стоял у забора тренер в обще сложности смотрел на игру пацанов минут 10 и разделял треньку на сегменты (игра в квадрат, просто игра, отжимания). Я понимаю, несколько возрастных групп. И его не осуждаю. Но лучше бы деньги перенаправить с зарплат разных малкомов на детский футбол, чтобы тренеров было больше (с полями у нас всё в порядке).
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kex18
Ответ Ызяя
Давно говорю, что нужно ехать в Европу .... вот и Миранчук соврать не даст. Рs. Для справки - Леха доигрался в Европе до того, что не попадает в заявку, про потерю 10-12 млн денег даже не вспоминаю.
А зачем травмированного игрока вносить в заявку?
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igor.igorev
Ответ Ярик01
> Плюс в нашем футболе очень мало специалистов, которые могли бы принести пользу, бывших футболистов, которые в этом разбираются. У нас очень много людей, которым мало дела до футбола, они хотят заработать на нем денег Булыкин сам почему детским тренером не работает, но лезет в депутаты?
Потому как тренером, особенно детским, работать придётся. А в ГД сиди и ковыряйся в носу, типа делом занят.
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Ярик01
> Плюс в нашем футболе очень мало специалистов, которые могли бы принести пользу, бывших футболистов, которые в этом разбираются. У нас очень много людей, которым мало дела до футбола, они хотят заработать на нем денег

Булыкин сам почему детским тренером не работает, но лезет в депутаты?
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Dmitry Orlov
Между прочим, в этом Булыкин и правда положительный пример для наших. В 2007 он уже был почти списанным игроком, который в Динамо мало играл и мало забивал, казалось, что уже всё, не оправдал надежд, которые на него возлагали. В 27 лет он уехал за границу (а сейчас говорят, что в таком возрасте "уже поздно") - и там много где перепробовал играть: Байер, Андерлехт, Фортуна, Ден Хааг, Аякс и Твенте, особенно удачно в Ден Хааге - 23 гола за сезон, в трёх голландских клубах получилось лучше всего.
Но тогда этому пресса как-то мало внимания уделяла, сейчас аналитики по касаниям Кокорина больше, чем тогда было по голам Булыкина.
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Российский пользователь
Прав на все 200%
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Metrostadt11315
так ты сам пешком по полю в волге ходил за пару милионов рублей в месяц вместе с сычевым и не парился не о чем
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c. carter
А кому вы там нужны?
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Dmitry Orlov
Ответ Ызяя
интересно, сколько крикунов про западные клубы уехали бы туда, при потере в зарплате в 5 раз. И сам Булыкин сегодня поехал бы в Европу, скажем советником в Гавр, с потерей зарплаты в 5 раз
Булыкин как раз в Европу и поехал, причём в 27 лет, когда тут уже казалось, что он всё, кончился. И там немало забивал.
Хотя наверняка мог бы просто перейти в РПЛ в клуб послабее.
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goshforever
Дима-дискотека тот еще специалист по развитию
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Иван1984
Прав Димон, надо кончать из бюджета давать сосать игрокам!!!
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Dmitry Orlov
Ответ Simplicissimus
И где оно по делу сказано? Смешано теплое с пушистым и приправлено популизмом. Дима говорит "надо ехать в Европу", а вот с какого перепугу? Когда минспорта вместо создания тепличных условий госклубам и паспортистам будет от и до оплачивать спортшколы, а игроки там воспитанные будут играть в коммерческой лиге на коммерческой основе, с рыночными зп, тогда да им надо будет ехать в Европу.
А что такое "рыночные зп"? Сейчас российскому клубу, чтобы привлечь хорошего легионера, надо его заинтересовать зарплатой выше, чем он же получал бы в средней команде из топ-5, иначе он вариант с РПЛ даже рассматривать не станет. Но платить легионеру в 5 раз больше, чем лучшим из россиян - тоже не вариант, может провоцировать конфликты, был уже случай, когда Денисов сотоварищи задались вопросом к руководству Зенита - "а какого хрена".
А россиянам в условиях лимита пришлось ещё и "доплачивать за паспорт", чтобы очередного молодого, перспективного не увёл Зенит, предложив больше. В условиях падения валюты и кризисов эти зарплаты были несколько "скорректированы" в меньшую сторону, и сейчас 4-5 миллионов евро в год из россиян никто не получает.
Как-то так рыночек и порешал.
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Игорь Пичугин
Чтож ты Дмитрий после европейского опыта, в 2013-2014 за 7 игр не соизволил ни одного гола забить за Волгу(НН)?
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Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У Димы Булыкина представление об устройстве мира в котором он живёт, находится примерно на уровне "земля плоская". Или на уровне среднего уровня спортса.

С какого хрена по его мнению футбол в нашей стране вообще должен быть эффективным? Это же социальный вид спорта, в который вкладывались с поправкой презжк всего на прошедший чемпионат мира.

Чтобы говорить об эффективности, нужно как минимум (как минимум) чтобы жители страны любили футбол. А у нас они его не любят. Настолько, что после введения фан айди переместились с сектора в бар "Голубая устрица". О какой эффективности можно говорить с таким электоратом?
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Собиратель хаоса
Неужели до кого-то дошло, что бесконтрольное вливание гос.денег в российский футбол приводит к его деградации.
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