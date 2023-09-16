«Ювентус» – «Лацио»: прогноз на матч 16.09.2023, Серия А

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В 4 туре итальянской Серии А туринский «Ювентус» сыграет с римским «Лацио». Игра пройдет в субботу, 16 сентября, и начнется в 16:00 по московскому времени. Отметим, встречу проведут на арене «Ювентус Стэдиум».

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Рекомендованная ставка – победа «Ювентуса» (1.88)

Смогут ли гости отобрать очки у туринцев? Как сыграет «Юве»? Кто из футболистов пополнит свой актив забитыми голами и отданными результативными передачами? Получится ли у туринцев набрать три очка и приблизиться к лидирующим миланским клубам? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру, а наш прогноз на матч «Ювентус» – «Лацио» поможет вам сделать осмысленную ставку на эту встречу.

«Ювентус»

 

Туринцы в трех турах нового розыгрыша итальянской Серии А набрали семь очков. Команда выиграла в двух матчах, а в одной встрече сыграла вничью. Отметим, футболисты «Юве» наколотили шесть голов, и пропустили только один мяч. В активе команды – 7 очков. Отставание от лидирующих миланских клубов составляет только два балла.

Статистика и факты

Приводим некоторые факты о туринцах:

  • «Ювентус» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Лацио»;
  • в последних 5 играх «Ювентус» пропускает в среднем 0.40 гола, и забивает в среднем 1.80 гола за игру;
  • «Ювентус» забивает в 30 последних матчах против «Лацио»;
  • «Ювентус» забивает в 3 последних матчах;
  • в последних 5 играх «Ювентус» забил 9 голов, и пропустил 2 гола.

Травмы и дисквалификации

«Ювентусу» в игре с «Лацио» не помогут Поль Погба, Маттиа Де Шильо, Федерико Гатти и Федерико Кьеза.

На кого обратить внимание

Если не брать во внимание выбывшего из-за повреждения Фредерико Кьезу, то лучшим бомбардиром команды является Душан Влахович. Серб отличился двумя голами в трех матчах.

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«Лацио»

 

Римляне пока не могут похвастать выдающимися результатами. Команда идет на 15 месте, имеет в своем активе три очка, и отстает от первой пятерки команд на все те же три балла. Баланс забитых и пропущенных мячей немного сводится к последнему. Римляне забили 3, и пропустили четыре гола. Что же касается итогов проведенных игр, то в одной встрече «Лацио» выиграл, а в остальных двух потерпел два поражения.

Статистика и факты

Приводим некоторые статистические данные:

  • в последних 5 играх «Лацио» пропускает в среднем 1.20 гола, и забивает, в среднем, 2.60 мяча за матч;
  • в последних 5 играх «Лацио» забил 13, и пропустил 6 голов.

Травмы и дисквалификации

Римлянам в предстоящей встрече не сможет помочь Кристиано Ломбарди.

На кого обратить внимание

Лучшие бомбардиры команды в Серии А – Даити Камада, Чиро Иммобиле, и Луис Альберто. У них у всех по голу в трех матчах. А ассистент – Фелипе Андерсон с двумя голевыми передачами в трех матчах. 

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Ювентус» – «Лацио»

 

Команды провели между собой 192 встречи, в которых ровно 100 раз побеждал «Ювентус», а в 48 играх верх одерживали игроки «Лацио». Предыдущие пять матчей команд закончились следующими результатами:

  • 08.04.2023 «Лацио» – «Ювентус» 2:1;
  • 02.02.2023 «Ювентус» – «Лацио» 1:0;
  • 11.11.2022 «Ювентус» – «Лацио» 3:0;
  • 16.05.2022 «Ювентус» – «Лацио» 2:2;
  • 20.11.2021 «Лацио» – «Ювентус» 0:2.

В предстоящей встрече фаворит очевиден – «Ювентус». Несмотря на это, мы ждем, что «Лацио» окажет достойное сопротивление, а голы будут забиты в ворота обеих команд. Впрочем, наш прогноз – победа «Ювентуса».

К слову, аналитики букмекерской компании «Бетбум» солидарны с нашими доводами. Так, на победу «Ювентуса» дают коэффициент 1.88, ничья оценена в 3.45, а победа «Лацио» позволит бетторам, верящим в римлян, умножить свою ставку на 4.49.

Где смотреть матч Ювентус – Лацио

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Ювентус – Лацио
Дата проведения
16 сентября, 16.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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