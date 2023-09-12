Джон Терри устраивает платные ужины с поклонниками.

По данным The Telegraph, первая встреча Терри с фанатами прошла в минувшую пятницу в Бейсингстоке. Всего планируется провести четыре встречи – в следующую пятницу экс-защитник « » встретится с поклонниками в Бирмингеме, в октябре – в Борнмуте, а в ноябре пройдет встреча в Лондоне.

Минимальная цена за входной билет на встречу в Бирмингеме составляет 25 фунтов, за один автограф Терри придется дополнительно заплатить 100 фунтов. «Платиновый пакет» за 150 фунтов предусматривает место в первых рядах и совместное фото (автограф не включен в стоимость).

За 5 тысяч фунтов можно приобрести «спонсорский пакет» – ужин с Терри на 10 человек, каждый из которых сможет получить один автограф и совместное фото. Отмечается, что предмет для автографа гости мероприятия должны принести с собой.

В Лондоне базовый входной билет будет стоить 30 фунтов, «золотой пакет» – 110 фунтов.

Мероприятия с участием организует компания Knock Out Memorabilia & Events. При этом информация о том, куда пойдут вырученные средства, не сообщается.

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