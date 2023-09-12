Терри проведет платные встречи с фанатами в Англии. Автограф экс-защитника «Челси» стоит 100 фунтов, ужин на 10 человек – 5 000

Теги Челси Джон Терри премьер-лига Англия болельщики деньги Футбол

Джон Терри устраивает платные ужины с поклонниками.

По данным The Telegraph, первая встреча Терри с фанатами прошла в минувшую пятницу в Бейсингстоке. Всего планируется провести четыре встречи – в следующую пятницу экс-защитник «Челси» встретится с поклонниками в Бирмингеме, в октябре – в Борнмуте, а в ноябре пройдет встреча в Лондоне.

Минимальная цена за входной билет на встречу в Бирмингеме составляет 25 фунтов, за один автограф Терри придется дополнительно заплатить 100 фунтов. «Платиновый пакет» за 150 фунтов предусматривает место в первых рядах и совместное фото (автограф не включен в стоимость).

За 5 тысяч фунтов можно приобрести «спонсорский пакет» – ужин с Терри на 10 человек, каждый из которых сможет получить один автограф и совместное фото. Отмечается, что предмет для автографа гости мероприятия должны принести с собой.

В Лондоне базовый входной билет будет стоить 30 фунтов, «золотой пакет» – 110 фунтов.

Мероприятия с участием Джона Терри организует компания Knock Out Memorabilia & Events. При этом информация о том, куда пойдут вырученные средства, не сообщается.

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18 комментариев

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Ранальду с пивком
Ужин для тех кто пришел с женой скидка 20%
+23
-1
+22
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0mertas626
а для болельщиков Спартака есть скидки?
+18
-1
+17
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SergioRamos92
Ответ Ранальду с пивком
Ужин для тех кто пришел с женой скидка 20%
50%
+5
0
+5
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факты про футбол
А вы что на него накинулись? Человек старается изо всех сил, чтобы его семья жила в достатке. Просто скоро зима, а газ нынче в Европе это не мало стоит.
+5
-1
+4
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Nik Yeremich
У Дзюбы расценки были бы выше
+1
-1
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Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
"ужин на 10 человек – 5 000"

Это каждому надо столько заплатить?
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-2
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llolishe
Если загляните на мероприятие с женой Уэйна Бриджа-скидка 50 процентов🤣
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Заяцволк
Поцелуй сколько ? Друг интересуется
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Биомеханоид
Поиздержался? Даже если деньги на благотворительность, то так себе акция. Торговля ветеранским таблом.
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red hikkikomori
Истинный рент бой)
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Ready2riot
Джон Эскортница Терри
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Pa1n4eq
Ответ Mega• Battman
у егора учиться что ли, тот тоже за просмотр его денюхи брал деньги
Панов ещё с журналистами за косарь разговаривал по-моему
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