Агент Агузаров об Игнатьеве в «Сочи»: «Ваня посчитал, что мог бы иметь немало моментов и забивать за счет передач Нобоа и Юсупова. Реальность оказалась немножко другой»

Теги Кристиан Нобоа Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Артур Юсупов Алан Агузаров Иван Игнатьев Сочи Это футбол, брат! Футбол

Агент Алан Агузаров объяснил, почему Иван Игнатьев перешел в «Сочи».

– Почему Игнатьев не уехал из РПЛ? Были же варианты.

– Да, были, но Ваня захотел остаться в РПЛ. Очень хотел в «Сочи», посчитал, что Нобоа и Юсупов – очень умные полузащитники, которые могут находить его передачами. За счет них он мог бы иметь немало моментов и забивать. К сожалению, реальность оказалась немножко другой.

– Что вообще из себя представляет «Сочи»? Два-три года назад там был тренерский штаб – казалось, все отделы рядом с ними будут расти. Сейчас «Сочи» – абсолютно серая команда.

– «Сочи» показывает невыразительный футбол, нет изюминки. Ребята более-менее готовы физически, но нет цельности. Не хочу критиковать Хохлова, отношусь к нему с большим уважением, но команда играет блекло. Если делать в этом виноватым одного, Игнатьева… Проваливается вся команда.

– История с «Сочи» не закончится тем, что Игнатьев или зимой, или летом попросится в клуб не из РПЛ?

– Все идет именно к этому. Пока нельзя сказать, что «Сочи» – его команда, в которой он ярко себя проявляет. Ноль голов, но есть моменты, которые созданы в том числе благодаря его правильным открываниям и прессингу. В завершающей стадии пока проблемы.

– Был ли у Игнатьева вариант в МЛС?

– Заинтересованность была, конкретики – нет. Есть агент, который сказал: «Есть два-три клуба, которые ищут нападающего по профилю Игнатьева».

– Сейчас возможен переход российского игрока в МЛС?

– Были такие разговоры. Не думаю, что это проблема, – сказал Агузаров.

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9 комментариев

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Милдронат Бромантанов
Реальность в том, что он ленивое бездарное дитя лимита, уровень которого вторая лига, максимум.
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Dmitry Orlov
Ответ Милдронат Бромантанов
Реальность в том, что он ленивое бездарное дитя лимита, уровень которого вторая лига, максимум.
Реальность в том, что бездарные не становятся лучшими бомбардирами юношеской лиги УЕФА и не забивают за юношескую сборную (до 18 лет) 13 голов в 13 матчах. Как раз дар-то был. Как он им распорядился - это уже другой вопрос.
Ну и с нынешним лимитом особо не вижу смысла говорить о "детях лимита" - последние пару лет (а у него оба года были контракты с новыми клубами) можно заявить столько легов, что паспорт уже не даёт особых преимуществ, если ты не даёшь результата.
+12
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S. A.
Почему Игнатьев не уехал из РПЛ? Были же варианты.

Какие? Сан-Марино?
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Arnoldinho
Создать бы в медиалиге команду на базе какого-нибудь наркодиспансера и собрать туда таких как Ваня — вот это был бы крутой проект. Чтобы парни ничего не скрывали, лечились в прямом эфире и играли. И чтобы никакие агенты их не отмазывали
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Roon95
Ответ S. A.
Почему Игнатьев не уехал из РПЛ? Были же варианты. Какие? Сан-Марино?
держи круче. ФНЛ
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Жан Поль Бельманда
Его уже можно смело списывать
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Петр Иванов
Реальность такова, что всякие Агузаровы угробили перспективнейшего нападающего
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Dmitry Orlov
Ответ S. A.
Почему Игнатьев не уехал из РПЛ? Были же варианты. Какие? Сан-Марино?
Когда был ещё в Рубине, ходили слухи о возможной аренде в небезызвестный бельгийский Зюльте-Варегем.
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kilo_gilo
Ответ S. A.
Почему Игнатьев не уехал из РПЛ? Были же варианты. Какие? Сан-Марино?
через дефис, вначале "Сан" потом "Марино"
извините, само вырвалось))
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