Агент Агузаров об Игнатьеве в «Сочи»: «Ваня посчитал, что мог бы иметь немало моментов и забивать за счет передач Нобоа и Юсупова. Реальность оказалась немножко другой»

Агент Алан Агузаров объяснил, почему Иван Игнатьев перешел в «Сочи».

– Почему Игнатьев не уехал из РПЛ? Были же варианты.

– Да, были, но захотел остаться в РПЛ. Очень хотел в «Сочи», посчитал, что и – очень умные полузащитники, которые могут находить его передачами. За счет них он мог бы иметь немало моментов и забивать. К сожалению, реальность оказалась немножко другой.

– Что вообще из себя представляет «Сочи»? Два-три года назад там был тренерский штаб – казалось, все отделы рядом с ними будут расти. Сейчас «Сочи» – абсолютно серая команда.

– «Сочи» показывает невыразительный футбол, нет изюминки. Ребята более-менее готовы физически, но нет цельности. Не хочу критиковать , отношусь к нему с большим уважением, но команда играет блекло. Если делать в этом виноватым одного, Игнатьева… Проваливается вся команда.

– История с «Сочи» не закончится тем, что Игнатьев или зимой, или летом попросится в клуб не из ?

– Все идет именно к этому. Пока нельзя сказать, что «Сочи» – его команда, в которой он ярко себя проявляет. Ноль голов, но есть моменты, которые созданы в том числе благодаря его правильным открываниям и прессингу. В завершающей стадии пока проблемы.

– Был ли у Игнатьева вариант в МЛС?

– Заинтересованность была, конкретики – нет. Есть агент, который сказал: «Есть два-три клуба, которые ищут нападающего по профилю Игнатьева».

– Сейчас возможен переход российского игрока в МЛС?

– Были такие разговоры. Не думаю, что это проблема, – сказал Агузаров.

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