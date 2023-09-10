15-летний Амара Диуф – самый молодой футболист, сыгравший за Сенегал. Он из одной академии с Мане и перейдет в «Метц» в будущем

Амара Диуф побил рекорд сборной Сенегала, сыграв за нее в 15 лет и 94 дня.

Вингер принял участие в игре против Руанды (1:1), выйдя на замену.

Ранее футболист «Женерасьон Фут» стал лучшим бомбардиром Кубка Африки U17, забив 5 раз и внеся свой вклад в победу команды на турнире.

Диуф занимался в той же академии, что и . В будущем он присоединится к « », сделка уже согласована, сообщил журналист Фабрицио Романо.

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