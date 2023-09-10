15-летний Амара Диуф – самый молодой футболист, сыгравший за Сенегал. Он из одной академии с Мане и перейдет в «Метц» в будущем
Амара Диуф побил рекорд сборной Сенегала, сыграв за нее в 15 лет и 94 дня.
Вингер принял участие в игре против Руанды (1:1), выйдя на замену.
Ранее футболист «Женерасьон Фут» стал лучшим бомбардиром Кубка Африки U17, забив 5 раз и внеся свой вклад в победу команды на турнире.
Диуф занимался в той же академии, что и Садьо Мане. В будущем он присоединится к «Метцу», сделка уже согласована, сообщил журналист Фабрицио Романо.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Вспомнился Джозеф Минала, который выглядел как 50 летний, хотя по паспорту ему было 18 лет.