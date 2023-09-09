Агент о переходе Шапи в греческий «Арис»: «Шаг вперед, который даст больше возможностей и откроет новые горизонты»

Агент Магомеда-Шапи Сулейманова оценил его переход в «Арис».

Форвард « » будет выступать за греческий клуб на правах аренды с правом выкупа за 1 млн евро.

«Сильный чемпионат, заинтересованность тренера, задачи клуба – это основные составляющие, способствовавшие решению о переходе в « ». Считаю переход удачным шагом вперед, который даст больше возможностей и откроет новые горизонты.

Вариант с «Арисом» был не единственным. Уже нет смысла говорить о других клубах, наш выбор пал именно на «Арис», – сказал .

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