Агент о переходе Шапи в греческий «Арис»: «Шаг вперед, который даст больше возможностей и откроет новые горизонты»

Теги премьер-лига Россия Арис высшая лига Греция Краснодар Алан Агузаров Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Агент Магомеда-Шапи Сулейманова оценил его переход в «Арис».

Форвард «Краснодара» будет выступать за греческий клуб на правах аренды с правом выкупа за 1 млн евро.

«Сильный чемпионат, заинтересованность тренера, задачи клуба – это основные составляющие, способствовавшие решению о переходе Шапи в «Арис». Считаю переход удачным шагом вперед, который даст больше возможностей и откроет новые горизонты.

Вариант с «Арисом» был не единственным. Уже нет смысла говорить о других клубах, наш выбор пал именно на «Арис», – сказал Алан Агузаров.

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3 комментария

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Михаил Опякин
Там он ещё никого не пздл
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Док163
Это уже сбитый летчик. Он не взлетит более.
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Никита Самарин
А ведь в своё время Дортмунд проявлял к нему интерес.
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