45

У «Балтики» 5 побед, 5 ничьих и 1 поражение в РПЛ. Команда Талалаева идет 5-й

«Балтика» проиграла лишь 1 из 11 матчей в Мир РПЛ.

Сегодня команда Андрея Талалаева обыграла махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в 11-м туре чемпионата России. 

В текущем розыгрыше Премьер-лиги клуб из Калининграда одержал 5 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Он занимает 5-е место в турнирной таблице с 20 очками. 

19 октября «Балтика» встретится с «Рубином». 

Как вам дерби?6121 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромлена «Севильей», «Атлетико» играет с «Сельтой»
20815 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лилля», «Лион» уступил «Тулузе»
1934 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» проиграла «Роме»
4634 минуты назадLive
«Ювентус» – «Милан». Консейсау и Модрич в старте. Онлайн-трансляция
1334 минуты назадLive
У Хейлунда победные голы в двух матчах подряд за «Наполи». Арендованный у «МЮ» форвард забил 4 гола в 6 матчах за неаполитанцев
1439 минут назад
Гвардиола об 1:0 с «Брентфордом»: «Сити» провел выдающийся 1-й тайм, игра была близка к нашей лучшей. Я очень доволен этим месяцем, мы сильно выросли во многих отношениях»
249 минут назад
Сперцян про обвинения в расизме от Ндонга: «Похоже на какой-то цирк. Я готов доказать свою правоту любыми способами. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф – нет проблем»
71сегодня, 18:14Видео
ЦСКА лидирует в РПЛ после 11 туров с 24 очками. «Локомотив» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Спартак» – 6-й, «Динамо» – 8-е
34сегодня, 18:02
Чемпионат России. ЦСКА победил «Спартак», «Балтика» обыграла «Динамо» Махачкала, «Сочи» нанес поражение «Пари НН»
2829сегодня, 18:01
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» проиграла «Севилье» в Ла Лиге впервые с 2015-го, а с разгромным счетом – с 2002-го
16 минут назад
«Сельта» – «Атлетико». 0:1 – Старфельт забил в свои ворота на 6-й минуте. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Биджиев о 0:2 от «Балтики»: «Пенальти был абсолютно левым. Человек бьет головой и попадает в руку, стоит в полуметре. Как можно такое ставить? Уже надоело»
311 минут назад
Гвардиола выиграл 250 матчей в АПЛ быстрее всех среди тренеров – за 349 игр. Пеп опередил Фергюсона
616 минут назад
Челестини о 3:2 со «Спартаком»: «ЦСКА не хватало терпения, спокойствия, чтобы забить еще, были проблемы в прессинге. Мы могли провести матч лучше, команде есть куда расти»
623 минуты назад
«Лилль» – «ПСЖ». Барколя и Жиру в старте, Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 18:12
Мостовой об уходе Малышева: «Никто не знал, как он выглядит. В «Спартаке» за последние 10 лет сменилось человек 50. Ушел и ушел. А команда есть и будет всегда»
837 минут назад
29 207 зрителей посетили игру ЦСКА со «Спартаком» – это рекорд «ВЭБ Арены» на матчах РПЛ
252 минуты назад
Григорян о 2:3 в дерби: «Спартак» безобразно вошел в игру по вине Станковича. Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде»
19сегодня, 18:17
Акинфеев пропустит 10-14 дней по оптимистичному прогнозу, сообщил врач ЦСКА: «Он подвернул голеностоп, там надрыв связок»
8сегодня, 18:09