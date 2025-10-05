У «Балтики» 5 побед, 5 ничьих и 1 поражение в РПЛ. Команда Талалаева идет 5-й

«Балтика» проиграла лишь 1 из 11 матчей в Мир РПЛ.

Сегодня команда Андрея Талалаева обыграла махачкалинское «Динамо » со счетом 2:0 в 11-м туре чемпионата России.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги клуб из Калининграда одержал 5 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Он занимает 5-е место в турнирной таблице с 20 очками.

19 октября «Балтика » встретится с «Рубином».