У «Балтики» 5 побед, 5 ничьих и 1 поражение в РПЛ. Команда Талалаева идет 5-й
«Балтика» проиграла лишь 1 из 11 матчей в Мир РПЛ.
Сегодня команда Андрея Талалаева обыграла махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в 11-м туре чемпионата России.
В текущем розыгрыше Премьер-лиги клуб из Калининграда одержал 5 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Он занимает 5-е место в турнирной таблице с 20 очками.
19 октября «Балтика» встретится с «Рубином».
Как вам дерби?6121 голос
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости