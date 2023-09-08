«Краснодар» отдал Шапи в греческий «Арис» в аренду с правом выкупа за 1 млн евро
Магомед-Шапи Сулейманов перешел в «Арис» из «Краснодара».
Греческая команда арендовала 23-летнего полузащитника у «Краснодара» на один сезон с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что «Арис» по окончании аренды сможет выкупить Сулейманова за миллион евро.
В сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за израильский «Хапоэль Беер-Шева». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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И Захарян не с Беллингемом, и Шапи не с Кокориным(
Шапи, вы там вообще тренеруйтесь хотя бы)