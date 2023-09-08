«Краснодар» отдал Шапи в греческий «Арис» в аренду с правом выкупа за 1 млн евро

Теги премьер-лига Россия трансферы Арис высшая лига Греция Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов перешел в «Арис» из «Краснодара».

Греческая команда арендовала 23-летнего полузащитника у «Краснодара» на один сезон с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Арис» по окончании аренды сможет выкупить Сулейманова за миллион евро.

В сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за израильский «Хапоэль Беер-Шева». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Ответ che kaif
Это другой Арис. Греческий
Блэт((((поназывают одинаково
И Захарян не с Беллингемом, и Шапи не с Кокориным(
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che kaif
Ответ Очки Дани Алвеса
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Это другой Арис. Греческий
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+14
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Надоело париться в бане
К Арису Кокорина из Кипра добавился Арис Шапи из Греции. Черт ногу сломит, чес слово
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БолельщикСоСтажем
Эх, думал к Сашке Кокорину, а оказался «Арис» греческим)
Шапи, вы там вообще тренеруйтесь хотя бы)
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Phantomm
Многие предвещали ему хорошую карьеру и сам своей игрой подавал хорошие надежды .Жаль что не задалось не так удачно
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Nick Crosier
А когда то говорили что он сверхталант.
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kutavlik
А помните, еще пару-тройку лет назад, все матчевские эксперты, тренеры в один голос утверждали, что это талантливейший из всех талантливейших, наше все в будущем!!!! Катится под гору, как ком снежный!!!!
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Усатый КозлоБык ©
Сдулся мага как Кама пуля
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Михаил Лубянский
Будет играть в одной команде с гением Монтойей
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