«Краснодар» отдал Шапи в греческий «Арис» в аренду с правом выкупа за 1 млн евро

Магомед-Шапи Сулейманов перешел в «Арис» из «Краснодара».

Греческая команда арендовала 23-летнего полузащитника у «Краснодара» на один сезон с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Арис» по окончании аренды сможет выкупить Сулейманова за миллион евро.

В сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за израильский «Хапоэль Беер-Шева». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS