Шапи согласовал контракт с «Арисом», «Краснодар» согласился на аренду. Вингер отправится в Грецию на неделе

Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в чемпионате Греции.

По данным «РБ Спорт», вингер согласовал личный контракт с « ». « » принял предложение об аренде Сулейманова, и на этой неделе игрок отправится в Грецию для завершения трансфера.

Ранее сообщалось, что «Арис» по окончании аренды сможет выкупить за 1 млн евро.

В сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за израильский «Хапоэль Беер-Шева». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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