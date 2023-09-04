Шапи согласовал контракт с «Арисом», «Краснодар» согласился на аренду. Вингер отправится в Грецию на неделе
Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в чемпионате Греции.
По данным «РБ Спорт», вингер согласовал личный контракт с «Арисом». «Краснодар» принял предложение об аренде Сулейманова, и на этой неделе игрок отправится в Грецию для завершения трансфера.
Ранее сообщалось, что «Арис» по окончании аренды сможет выкупить Сулейманова за 1 млн евро.
В сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за израильский «Хапоэль Беер-Шева». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Но я не очень понимаю, для чего Арису ему выкупать, если летом у него контракт закончится.
Обещали кипрский Арис Кокорина и ЛЕ чрез две недели ,
а упекли во второразрядный греческий …
Оба ровно по одному разу были Чемпионами своих стан - правда греки в 46-м , а киприоты в прошлом , да и с групповым этапом ЛЕ такая же история )))
P.S. Вы правы !