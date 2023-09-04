Шапи согласовал контракт с «Арисом», «Краснодар» согласился на аренду. Вингер отправится в Грецию на неделе

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Арис высшая лига Греция Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в чемпионате Греции.

По данным «РБ Спорт», вингер согласовал личный контракт с «Арисом». «Краснодар» принял предложение об аренде Сулейманова, и на этой неделе игрок отправится в Грецию для завершения трансфера.

Ранее сообщалось, что «Арис» по окончании аренды сможет выкупить Сулейманова за 1 млн евро.

В сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за израильский «Хапоэль Беер-Шева». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Кочинян
Ответ Дмитрий Четвериков
Как один из самых перспективных в свое время российских игроков, который к 20 годам уже успел забить больше 20 голов за основной Краснодар, оказался не нужен условному Ахмату или Уралу.
Потому что в «условном «Урале» может и не такие «перспективные», но пахари Юшин и Егорычев выполняют установку тренера, не умирают с языком на плече после 2-х ускорений за 20 минут
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Четвериков
Ответ Дмитрий Тихонов
Собирается команда легенд - Кокорин, Шапи! Нужно ещё Ваньку Игнатьева сюда и будет мега - атакующее трио!
Кокорин пока в Фиорентине. Да и никогда не играл он к греческом Арисе
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Just Joe
Ответ Gavr34
Греция=Кипр?
Арсенал Тула = Арсенал Лондон?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваня Теличко
ох, я уж подумал на кипр
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Четвериков
Как один из самых перспективных в свое время российских игроков, который к 20 годам уже успел забить больше 20 голов за основной Краснодар, оказался не нужен условному Ахмату или Уралу.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Жаль не кипрский. Кипрский был бы хорошо, Лига Европы, борьба за чемпионство, другое настроение. Но и греческий совсем неплохо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Виноградов
Гастролёр, ты меня называла..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Греческий Арис это здорово, Я думал Кипрский .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Ну а чё. В Турции помог клубу остаться в высшей лиге , в Израиле занял второе место , жаль дисквалифицировали .Теперь едет в Грецию .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Кононов
А помню были новости о предложении Боруссии порядка 20лямов зелени, когда он на пике был. Эх...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleksandrsemizorov
А что случилось? Чего он не играет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spartak-v
Ответ Давид Кочинян
Потому что в «условном «Урале» может и не такие «перспективные», но пахари Юшин и Егорычев выполняют установку тренера, не умирают с языком на плече после 2-х ускорений за 20 минут
На Кубок против Динамо он весьма неплохо играл.
Но я не очень понимаю, для чего Арису ему выкупать, если летом у него контракт закончится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Темирчиев
Ответ Давид Кочинян
Потому что в «условном «Урале» может и не такие «перспективные», но пахари Юшин и Егорычев выполняют установку тренера, не умирают с языком на плече после 2-х ускорений за 20 минут
Ну зачем выдумывать, как раз таки с выносливостью и работоспособностью проблем не было у него никогда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rocco777
Ответ Gavr34
Греция=Кипр?
Кипр = Греция/Турция
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ramzych
Ответ Rocco777
Кипр = Греция/Турция
на тоненького)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Ваня Теличко
ох, я уж подумал на кипр
Чистая разводка !
Обещали кипрский Арис Кокорина и ЛЕ чрез две недели ,
а упекли во второразрядный греческий …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Balt
Жаль не кипрский. Кипрский был бы хорошо, Лига Европы, борьба за чемпионство, другое настроение. Но и греческий совсем неплохо.
А я думал ( не будучи Константином Экспертовым ) , что они похожи весьма, эти клубы !
Оба ровно по одному разу были Чемпионами своих стан - правда греки в 46-м , а киприоты в прошлом , да и с групповым этапом ЛЕ такая же история )))
P.S. Вы правы !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий