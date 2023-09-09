Лазарев о «Балтике»: «Уверен: после паузы на игры сборных прибавим и в чемпионате. Все у нас будет нормально в обоих турнирах»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Владислав Лазарев 2001 Футбол

Владислав Лазарев считает, что «Балтика» улучшит результаты в Мир РПЛ.

— Почему у «Балтики» такие разные результаты в Кубке и чемпионате России?

— Мы выходим играть на победу и в чемпионате, и в Кубке. Все отдаются полностью игре. Так получается, что в Кубке сейчас мы первые в группе, а в чемпионате занимаем последнее место. Но уверен: после паузы на игры сборных мы прибавим и в чемпионате. И все у нас будет нормально в обоих турнирах. Будем и в РПЛ набирать очки.

— Но разброс в результатах удивляет. Ладно бы у вас группа в Кубке была легкая, но вы там и «Зенит» обыграли.

— Ну, вот видите, как бывает. Это загадка для всех, но что есть, то есть, – сказал хавбек «Балтики».

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1 комментарий

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Артем Гладских
уверенность зашкаливает, проффисионал наш
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