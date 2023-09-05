«Балтика» объявила об акции «Тройничок твоей мечты»: фанаты смогут бесплатно посетить матч Кубка при покупке билетов на 2 игры РПЛ
«Балтика» организовала акцию под названием «Тройничок твоей мечты».
Клуб из Калининграда объявил, что с 5 по 15 сентября болельщики смогут приобрести три билета по цене двух. При покупке билетов на два матча Мир РПЛ фанаты смогут получить билет на игру Фонбет Кубка России в подарок.
Акция будет распространяться на матчи «Балтики» против «Ростова» и «Ахмата» в чемпионате России (16 и 23 сентября соответственно) и «Крыльев Советов» в Кубке (19 сентября).
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пособию "Камасутра", а кого бы третьим пригласить? Решили позвать
соседа. Позвали, приготовились, поехали... После третьей позы сосед
встает и говорит:"Ну все, я пошел...". Те в непонятках:"Что такое? Не
понравилось?" Тот отвечает:"Да надоело! Третью позицию меняем, а я все
сосу и сосу..."
Тогда станет понятно у кого именно был тройничок.
Это в то время как всё мировое сообщество переживает за почти насмерть зацелованную испанскую футболистку)))