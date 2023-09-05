«Балтика» объявила об акции «Тройничок твоей мечты»: фанаты смогут бесплатно посетить матч Кубка при покупке билетов на 2 игры РПЛ

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Балтика Футбол

«Балтика» организовала акцию под названием «Тройничок твоей мечты».

Клуб из Калининграда объявил, что с 5 по 15 сентября болельщики смогут приобрести три билета по цене двух. При покупке билетов на два матча Мир РПЛ фанаты смогут получить билет на игру Фонбет Кубка России в подарок.

Акция будет распространяться на матчи «Балтики» против «Ростова» и «Ахмата» в чемпионате России (16 и 23 сентября соответственно) и «Крыльев Советов» в Кубке (19 сентября).

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32 комментария

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Леван Мкртчян
Настоящий волшебный тройничок - это Жирона, Милан, Жирона, а не вот этот вот РАК ( Ростов,Ахмат, Крылья)
+66
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mariofrank08
Нейминг уровня Бог
+49
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encaro_one
Ответ Сергей Орлов
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Школьникам стоит напомнить, что это (и не только для "вилок") называется тройник, а не тройничок.
+35
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Николай Мап
Ребята не подкачайте с комментариями)
+24
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damondiamond
участие в тройничке может доставлять удовольствие, только если заранее знаешь, какую роль будешь выполнять
+20
0
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Nik Yeremich
"Тройничок чтобы ты заплакала...."
+19
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Клирик
Однажды мужик с женой решили опробовать секс втроем по известному
пособию "Камасутра", а кого бы третьим пригласить? Решили позвать
соседа. Позвали, приготовились, поехали... После третьей позы сосед
встает и говорит:"Ну все, я пошел...". Те в непонятках:"Что такое? Не
понравилось?" Тот отвечает:"Да надоело! Третью позицию меняем, а я все
сосу и сосу..."
+14
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gangstarr
У Балтики скорее будет не тройничок, а гэнг бэнг судя по их месту в таблице
+11
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Сергей Орлов
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Ага, а сетевой фильтр - это пилотка.
+8
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rarog
Эта новость, комментарий к которой следует подавать холодными, когда будет известен общий счет 3 игр.
Тогда станет понятно у кого именно был тройничок.
+7
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Фут.Боль
Ахмат в курсе этого тройничка? Извиняться же придется.
+4
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Тимур Таубаев
Ответ Леван Мкртчян
Настоящий волшебный тройничок - это Жирона, Милан, Жирона, а не вот этот вот РАК ( Ростов,Ахмат, Крылья)
Ахах , годно
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Dima91Caps
ну, положим, теоретически билеты на Балтику я могу купить. но как они уговорят Скарлетт Йоханссон и мою соседку Лизу, вот это я не пойму никак
+2
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Клирик
Это точно про футбол?
Это в то время как всё мировое сообщество переживает за почти насмерть зацелованную испанскую футболистку)))
+2
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shishovv
😂🔥 можно придти с двумя герцогинями и будет двойной тройничок вашей мечты судари
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Snafu
Следующая акция про «девятку» будет?
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bogdan21101987@icloud.com
Не такой тройничок мечты я представлял )
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20 лет в офсайде
Ну тройничок моей мечты немного другой
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justburn
Ну, такое без Балтики не придумать
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ApXuMaHqPuT
Ответ rarog
Эта новость, комментарий к которой следует подавать холодными, когда будет известен общий счет 3 игр. Тогда станет понятно у кого именно был тройничок.
А то Валера возьмёт вдруг и трёшку Балтике отгрузит🙂
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Алексей Петров
в троечка?
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Олег Сагайдачный
Девушки должны кленуть на тройничек-то. Доставку пообещайте на вертолёте.
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Разрушающий мифы
Могу посоветовать проведение акции 69 твоей мечты. При покупке билета на 9 тур в чемпионате, билет на 6 тур кубка бесплатно)))
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Евгений Семенченко
Балтика (женский род), Ростов и Ахмат (мужской род)...короче понятно чем дело в этом тройничке закончится )))
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Я хотел как лучше
Балтика Калининград. Ожидал лучшего от этой волны, которая один раз прокатилась. Что бы мешало? Современный стадион, фактически европейское расположение, свежие игроки. Может ветер на стадионе сильно дует? А так что говорить по футбольным канонам. Может какого-нибудь расфуфыренного футболиста к ним в состав, может помогло?
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