Люксембург выиграл 3 матча подряд и набрал 10 очков в отборе Евро – столько же у Словакии, идущей 2-й. Дальше – лидирующая Португалия
Сборная Люксембурга выиграла три матча подряд в отборе на Евро-2024.
Команда, которую возглавляет Люк Хольц, победила сборную Исландии (3:1) в матче квалификационного турнира.
Прежде люксембургские футболисты обыграли сборные Боснии и Герцеговины (2:1) и Лихтенштейна (2:0).
Таким образом, Люксембург набрал 10 очков в 5 матчах и занимает третью позицию в группе J. На второй строчке находится команда Словакии, у которой также 10 баллов.
Следующий матч сборная Люксембурга проведет против сборной Португалии.
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но это не отменяет того, что Боржеш сыграл великолепно
интересно, что у Гладбаха два молодых атакующих игрока интересных - Ранос армянин и Боржеш люксембуржец. Последний сегодня заработал пенальти, забил гол после собственного отбора и отдал голевую.
У Боснии была жесткая заруба с крепким Лихтенштейном