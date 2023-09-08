Люксембург выиграл 3 матча подряд и набрал 10 очков в отборе Евро – столько же у Словакии, идущей 2-й. Дальше – лидирующая Португалия

Теги Сборная Португалии по футболу сборная Словакии по футболу сборная Люксембурга по футболу квалификация Евро-2024 Люк Хольц Футбол

Сборная Люксембурга выиграла три матча подряд в отборе на Евро-2024.

Команда, которую возглавляет Люк Хольц, победила сборную Исландии (3:1) в матче квалификационного турнира.

Прежде люксембургские футболисты обыграли сборные Боснии и Герцеговины (2:1) и Лихтенштейна (2:0).

Таким образом, Люксембург набрал 10 очков в 5 матчах и занимает третью позицию в группе J. На второй строчке находится команда Словакии, у которой также 10 баллов.

Следующий матч сборная Люксембурга проведет против сборной Португалии.

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18 комментариев

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Кирилл Голивец
Ответ sepa39
Такой прогресс за последние лет 10. Однозначно уже не те «карлики». Молодцы
Раньше была команда из коренных детей богачей, которым нечего было доказывать. Сейчас 70% состава - потомки мигрантов из Африки и балканских стран.
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sepa39
Такой прогресс за последние лет 10. Однозначно уже не те «карлики». Молодцы
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Блуждающий странник
Ответ Artem Piatkov
Теперь шутки про "Голы Люксембургу" уже не актуальны :)) Хотя ещё когда Украина с ними играла в 2014-2015 я говорил, что это перспективная сборная Непросто было с ними, теперь они твёрдые середняки
У Люксембурга группа просто слабая, как были не о чем так и остались. Не такие карлики как Лихтенштейн и Сан-Марино, но игры там нет. Исландия, которая переживает худшее время. Словакия, которая в Лиге Наций оказалась ниже Казахстана и Азербайджана, забивает Лихтенштейну 1 мяч во втором тайме... Сам Лихтенштейн в представлении не нуждается, а нынешняя Босния это тоже крипота ещё та
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dimkamelok
На классе, могли забивать больше. Кроме гола у исландцев и моментов-то не было. Шикарная игра от Мартинса и Баррейро. Ну и отдельно Боржес Санчес — гол + пас. Ему 19, уже к основе Гладбаха подпускают. 4 очка в гостях с Боснией и Словакией придают оптимизма. Лишь бы не косячила защита и с Лихтенштейном не обделались в гостях, нужно бороться за второе место
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Sergeiatmd
Ответ Кирилл Голивец
Мартинс два гола организовал - лонгболл перед пенальти в первом случае и отбор перед третьим голом) интересно, что у Гладбаха два молодых атакующих игрока интересных - Ранос армянин и Боржеш люксембуржец. Последний сегодня заработал пенальти, забил гол после собственного отбора и отдал голевую.
пенальти-то Барррейру заработал вроде
но это не отменяет того, что Боржеш сыграл великолепно
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раскаявшийся жиробас
Видел их матч с Венгрией в прошлом ноябре, играли достойно и добились ничьей с хорошим соперником, нынешнему результату вообще не удивлен
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Кирилл Голивец
Мартинс два гола организовал - лонгболл перед пенальти в первом случае и отбор перед третьим голом)

интересно, что у Гладбаха два молодых атакующих игрока интересных - Ранос армянин и Боржеш люксембуржец. Последний сегодня заработал пенальти, забил гол после собственного отбора и отдал голевую.
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Anton Kortenko
как же футбол в Европе развивается. дождёмся ли что и Сан Марино будет опасна?
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Блуждающий странник
Тот самый сильный европейский отбор)
У Боснии была жесткая заруба с крепким Лихтенштейном
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riverman1980
А куда подевались все либеральные фанбои донных исландцев? )
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FordTmb
Ответ Кирилл Голивец
Раньше была команда из коренных детей богачей, которым нечего было доказывать. Сейчас 70% состава - потомки мигрантов из Африки и балканских стран.
Там чтобы быть гражданином государства,слишком много звезд должно сойти.Поэтому не совсем уместный комментарий.
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savik-A.M.
Ответ Фанат Лионеля Месси
Лэксембург ,которого ты называешь крепким середняком находится в рейтинге ФИФА ниже Кюрасао ,который ты каждый раз приводишь в пример ,как Месси набивает стату на любителях из-за 1 матча с ними Артёмка после 18.12.22,как и все персофаны Рона все больше и больше удивляют
рейтинг ФИФА совершенно ни о чем не говорит , нельзя никак реально сравнить в рейтингах команды которые играют в разных ассоциациях , там все совершенно от балды . Кюрасао играет в отборе с условными Гренадами и Сальвадорами , а Люкс с Португалиями да Бельгиями
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Кирилл Голивец
Ответ Sergeiatmd
пенальти-то Барррейру заработал вроде но это не отменяет того, что Боржеш сыграл великолепно
да, вы правы
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