Люксембург выиграл 3 матча подряд и набрал 10 очков в отборе Евро – столько же у Словакии, идущей 2-й. Дальше – лидирующая Португалия

Сборная Люксембурга выиграла три матча подряд в отборе на Евро-2024.

Команда, которую возглавляет Люк Хольц, победила сборную Исландии (3:1) в матче квалификационного турнира.

Прежде люксембургские футболисты обыграли сборные Боснии и Герцеговины (2:1) и Лихтенштейна (2:0).

Таким образом, Люксембург набрал 10 очков в 5 матчах и занимает третью позицию в группе J. На второй строчке находится команда Словакии, у которой также 10 баллов.

Следующий матч сборная Люксембурга проведет против сборной Португалии.

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