Коутиньо перешел в катарский «Аль-Духайль» из «Астон Виллы» на правах аренды
Филиппе Коутиньо перешел в клуб из Катара.
Бразильский полузащитник стал футболистом команды «Аль-Духайль». «Астон Вилла» отдала игрока в аренду на сезон.
Ранее сообщалось, что катарский клуб будет платить бразильцу всю зарплату.
В прошлом сезоне АПЛ Филиппе Коутиньо провел 20 матчей и забил 1 гол.
В нынешнем чемпионате футболист провел два матча. Подробную статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.
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