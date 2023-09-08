Коутиньо перешел в катарский «Аль-Духайль» из «Астон Виллы» на правах аренды

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия трансферы высшая лига Катар Филиппе Коутиньо Аль-Духайль Футбол

Филиппе Коутиньо перешел в клуб из Катара.

Бразильский полузащитник стал футболистом команды «Аль-Духайль». «Астон Вилла» отдала игрока в аренду на сезон.

Ранее сообщалось, что катарский клуб будет платить бразильцу всю зарплату.

В прошлом сезоне АПЛ Филиппе Коутиньо провел 20 матчей и забил 1 гол.

В нынешнем чемпионате футболист провел два матча. Подробную статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.

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21 комментарий

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Отец Абду
Наконец то попал в Катар, но 9 - месяцев спустя:)
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rigobersong
Ответ Isa Babaev
Зря из Ливерпуля уходил
Не продай Ливерпуль Коутиньо, не купил бы Ван Дейка и Алиссона:) В Барселоне 106 матчей 25 голов 14 голевых, шикарный матчи с разгромом Реала 5-1, разгромом МЮ 3-0 с великолепным голом, финал Кубка Испании и титулы, в Баварии отличная аренда с победой в ЛЧ и дублем в ворота Барсы:) Сравни эти достижения с игроками вроде Санчи, Мудрика и Антони и ты поймешь что трансфер Коутиньо может и не оправдал ожиданий, но тем провалом который его рисую Барселоне точно не был:))
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Ignazio DE Alter
всегда в аренде
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Peter Parker
Недавно пересматривал те самые матчи Интера и Тоттенхема, где комментаторы говорили про молодого бразильского таланта. Вроде и в целом то неплохая карьера, но так сразу и не поймешь, то ли нереализовался до конца, то ли прыгнул выше головы
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Матвей Суицидин
Ответ Peter Parker
Недавно пересматривал те самые матчи Интера и Тоттенхема, где комментаторы говорили про молодого бразильского таланта. Вроде и в целом то неплохая карьера, но так сразу и не поймешь, то ли нереализовался до конца, то ли прыгнул выше головы
Вот, кстати, в Интере казалось, что очередной средний бразилец, каких много. Не ожидал, что в Ливере он станет суперзвездой. Возможно, реально прыгнул выше головы в сильной компании, а потом просто не соответствовал ожиданиям от такого дорогого трансфера. Хотя в Баварии неплохой был период.
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Isa Babaev
Зря из Ливерпуля уходил
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Ivan Tsioply
Ответ rigobersong
Не продай Ливерпуль Коутиньо, не купил бы Ван Дейка и Алиссона:) В Барселоне 106 матчей 25 голов 14 голевых, шикарный матчи с разгромом Реала 5-1, разгромом МЮ 3-0 с великолепным голом, финал Кубка Испании и титулы, в Баварии отличная аренда с победой в ЛЧ и дублем в ворота Барсы:) Сравни эти достижения с игроками вроде Санчи, Мудрика и Антони и ты поймешь что трансфер Коутиньо может и не оправдал ожиданий, но тем провалом который его рисую Барселоне точно не был:))
Трансфер Коутиньо в Барсу оправдал себя значительно больше, чем трансфер Азара в Реал
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Алексей Гусев
Ответ Матвей Суицидин
приезжает такой Коутиньо в Катар и с удивлением: А Катар это разве не в Саудовской Аравии?
ну Бразилия не США.
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Гарик из Питера
Ответ Marat_taraz
Это в какие годы он там играл в 2000 х годах
Ага,он с динозаврами ещё играл)
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Peter Parker
Ответ Матвей Суицидин
Вот, кстати, в Интере казалось, что очередной средний бразилец, каких много. Не ожидал, что в Ливере он станет суперзвездой. Возможно, реально прыгнул выше головы в сильной компании, а потом просто не соответствовал ожиданиям от такого дорогого трансфера. Хотя в Баварии неплохой был период.
Да, об этом я и говорю
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Алексей Гусев
в Катар можно и в аренду? атэтановости
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Матвей Суицидин
приезжает такой Коутиньо в Катар и с удивлением: А Катар это разве не в Саудовской Аравии?
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Машина Мощная
чисто на заработки ездят туда как обычные люди)) но личка конечно не обычная))
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Marat_taraz
Неужели ему всего 31 год , не может быть , сколько смотрю футбол он все время играл, может ошибка какая-то
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stomatologbeatles
Вот и всё!
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Темный шарлатан
Да уж, кто бы мог подумать, что переход в Барселону будет стоить игроку карьеры
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Собиратель хаоса
Кошмар, так деградировать. Ведь игрок то талантливый был, что с ним случилось?
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