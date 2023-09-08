Коутиньо перешел в катарский «Аль-Духайль» из «Астон Виллы» на правах аренды

Филиппе Коутиньо перешел в клуб из Катара.

Бразильский полузащитник стал футболистом команды « ». « » отдала игрока в аренду на сезон.

Ранее сообщалось, что катарский клуб будет платить бразильцу всю зарплату.

В прошлом сезоне провел 20 матчей и забил 1 гол.

В нынешнем чемпионате футболист провел два матча. Подробную статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.

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