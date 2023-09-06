Коутиньо перейдет в катарский «Аль-Духайль». «Астон Вилла» отдаст хавбека в аренду
Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в чемпионате Катара.
Как сообщает Фабрицио Романо, к трансферу бразильского полузащитника близок «Аль-Духайль». Катарский клуб арендует игрока «Астон Виллы» и возьмет на себя его зарплату.
Сам Коутиньо согласился на переход в катарскую команду 10 дней назад, отказав «Бешикташу» и «Бетису».
В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 20 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.
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