Коутиньо перейдет в катарский «Аль-Духайль». «Астон Вилла» отдаст хавбека в аренду

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Катар Филиппе Коутиньо Аль-Духайль Фабрицио Романо Футбол

Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в чемпионате Катара.

Как сообщает Фабрицио Романо, к трансферу бразильского полузащитника близок «Аль-Духайль». Катарский клуб арендует игрока «Астон Виллы» и возьмет на себя его зарплату.

Сам Коутиньо согласился на переход в катарскую команду 10 дней назад, отказав «Бешикташу» и «Бетису».

В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 20 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.

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20 комментариев

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Фут.Боль
Духайль
Ду
Духайль
Духайль mith
Духайль mich gefragt
+17
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Кирилл Набухов
Ответ Виталий Ан
Как же я был удивлен его продаже Барсе за 140 вроде. )). Да и вообще его популярности. Никогда не был впечатлен его игрой. Время расставило все по своим местам.
он очень хороший командный игрок когда в команде есть такие игроки, как праймовые Старридж и Суарес, или Мо и Мане. В одного он почти никто. А после Барсы - уверенность испарилась, но если бы не ценник, в Баварии смог бы задержаться. Сам погубил себе всю карьеру тем переходом. Как Оуэн.
+14
-4
+10
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ariuntrius
Ну зачем название страны написали, было бы возможность посмеяться с людей которые не читаю новости а только заголовок
+8
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Jazzzz
Ну вот и все…
+5
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20 лет в офсайде
То есть даже не Саудовская Аравия...бесславный конец карьеры.
+5
0
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dendog
Ответ Фут.Боль
Духайль Ду Духайль Духайль mith Духайль mich gefragt
Духайль Вячеславыч
+5
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kunaguero
Доигрался
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Alexey Lazarev
Учитывая все трансферные новости минувшего лета, есть ощущения, что у агента была двойка по географии…
+3
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ɔculpa
Ответ Кирилл Набухов
он очень хороший командный игрок когда в команде есть такие игроки, как праймовые Старридж и Суарес, или Мо и Мане. В одного он почти никто. А после Барсы - уверенность испарилась, но если бы не ценник, в Баварии смог бы задержаться. Сам погубил себе всю карьеру тем переходом. Как Оуэн.
В "Баварии" он смог бы задержаться разве что миллионов за десять, и то не факт. С учётом, что "Бавария" тогда решила не выкупать действительно полезного для команды Перишича за весьма скромную сумму, выкуп Коутиньо с его мусорными голами разгромленным соперникам и совершенно невнятной игрой в остальное время представить практически невозможно. Смотрю почти все игры "Баварии", чел был неплох лишь когда надо было добить лежачего, и за него это тогда могли сделать и другие люди, а под давлением в матчах был совершенной амёбой.
+4
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Виталий Ан
Как же я был удивлен его продаже Барсе за 140 вроде. )). Да и вообще его популярности. Никогда не был впечатлен его игрой. Время расставило все по своим местам.
+2
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Gio Vasadze
Ответ Кирилл Набухов
он очень хороший командный игрок когда в команде есть такие игроки, как праймовые Старридж и Суарес, или Мо и Мане. В одного он почти никто. А после Барсы - уверенность испарилась, но если бы не ценник, в Баварии смог бы задержаться. Сам погубил себе всю карьеру тем переходом. Как Оуэн.
а в Барсе типа не было топовых напарников? не гоните
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Enchanter WIZZARD
Духайл соперник Аль Насра в группе азиатской ЛЧ
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ReneHoseman
Ответ ɔculpa
В "Баварии" он смог бы задержаться разве что миллионов за десять, и то не факт. С учётом, что "Бавария" тогда решила не выкупать действительно полезного для команды Перишича за весьма скромную сумму, выкуп Коутиньо с его мусорными голами разгромленным соперникам и совершенно невнятной игрой в остальное время представить практически невозможно. Смотрю почти все игры "Баварии", чел был неплох лишь когда надо было добить лежачего, и за него это тогда могли сделать и другие люди, а под давлением в матчах был совершенной амёбой.
в интере он был молод и хорош. и полезен
0
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Direct free kick
Ответ Кирилл Набухов
он очень хороший командный игрок когда в команде есть такие игроки, как праймовые Старридж и Суарес, или Мо и Мане. В одного он почти никто. А после Барсы - уверенность испарилась, но если бы не ценник, в Баварии смог бы задержаться. Сам погубил себе всю карьеру тем переходом. Как Оуэн.
Пыль на фоне Оуэна
0
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