Коутиньо перейдет в катарский «Аль-Духайль». «Астон Вилла» отдаст хавбека в аренду

Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в чемпионате Катара.

Как сообщает , к трансферу бразильского полузащитника близок « ». Катарский клуб арендует игрока « » и возьмет на себя его зарплату.

Сам Коутиньо согласился на переход в катарскую команду 10 дней назад, отказав «Бешикташу» и «Бетису».

В прошлом сезоне бразилец провел 20 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.

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