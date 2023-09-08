Терри может возглавить «Аль-Шабаб». Клуб идет предпоследним в саудовской лиге

Теги Челси Джон Терри премьер-лига Англия отставки высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Джон Терри может возглавить «Аль-Шабаб».

Переговоры 42-летнего англичанина с клубом из Саудовской Аравии находятся на продвинутой стадии, сообщает talkSPORT.

В настоящее время Терри работает консультантом в академии «Челси». Также он известен по работе ассистентом главного тренера в «Астон Вилле» и «Лестере», который по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип.

После 5 туров «Аль-Шабаб» занимает в саудовской лиге 17-е место из 18. За команду выступают такие известные игроки, как Эвер Банега и Янник Карраско.

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8 комментариев

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London-D
Ну да, а сюда-то дочка не против будет отправить папашку
+8
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Игорь Пичугин
Ответ werowolf-gears
Карреру ассистентом
Лучше Уэйна Бриджа!
+2
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kvn1987@mail.ru
- к черту предпоследнее место. Наша цель последнее место?))
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Евгений Кирилюк
Отчаянные
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werowolf-gears
Карреру ассистентом
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ApXuMaHqPuT
Раньше старина-Джон любил баб, а сейчас его интересуют только бабки😑
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ТрактоПоктер
Легенда Спартака разорвёт лигу!
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Rezuan Bidzhiev
Ответ London-D
Ну да, а сюда-то дочка не против будет отправить папашку
Дочка выросла наверно))
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