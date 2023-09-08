Терри может возглавить «Аль-Шабаб». Клуб идет предпоследним в саудовской лиге

Джон Терри может возглавить «Аль-Шабаб».

Переговоры 42-летнего англичанина с клубом из Саудовской Аравии находятся на продвинутой стадии, сообщает talkSPORT.

В настоящее время работает консультантом в академии « ». Также он известен по работе ассистентом главного тренера в «Астон Вилле» и «Лестере», который по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип.

После 5 туров « » занимает в саудовской лиге 17-е место из 18. За команду выступают такие известные игроки, как Эвер Банега и Янник Карраско.

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