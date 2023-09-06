Хавбек «Наполи» Лоботка: «Оценил бы себя в 5 млн евро. Игроки сейчас стоят и 120 млн – это абсурдные суммы, не понимаю таких цифр»

Станислав Лоботка считает завышенными цены на современном тарнсферном рынке.

«Честно говоря, я оценил бы себя в 5 миллионов евро. Игроки сейчас оцениваются и в 120 миллионов – это абсурдные суммы для футболистов. Все учтено, и это прекрасно – но я не понимаю этих таких огромных цифр. Я не люблю комментировать подобные вещи.

Мне очень нравится Неаполь, люди здесь прекрасные, и я хотел здесь остаться. Мы встретились с президентом и договорились [о продлении контракта]. У меня самая высокая зарплата в карьере с дополнительными бонусами. Мне не всегда платят ежемесячно и даже каждые 3 месяца, но это Италия (смеется)», – сказал полузащитник « » в интервью Forbes.

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