Хавбек «Наполи» Лоботка: «Оценил бы себя в 5 млн евро. Игроки сейчас стоят и 120 млн – это абсурдные суммы, не понимаю таких цифр»

Теги серия А Италия Наполи Станислав Лоботка деньги Футбол

Станислав Лоботка считает завышенными цены на современном тарнсферном рынке.

«Честно говоря, я оценил бы себя в 5 миллионов евро. Игроки сейчас оцениваются и в 120 миллионов – это абсурдные суммы для футболистов. Все учтено, и это прекрасно – но я не понимаю этих таких огромных цифр. Я не люблю комментировать подобные вещи.

Мне очень нравится Неаполь, люди здесь прекрасные, и я хотел здесь остаться. Мы встретились с президентом и договорились [о продлении контракта]. У меня самая высокая зарплата в карьере с дополнительными бонусами. Мне не всегда платят ежемесячно и даже каждые 3 месяца, но это Италия (смеется)», – сказал полузащитник «Наполи» в интервью Forbes.

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6 комментариев

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Артём Никулин
Про зарплату непонятно. Лоботка будто не за чемпиона Италии играет, а за ярославский «Шинник»
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DeltaForce
Ответ pit4er
Тв-контракты растут, рекламные контракты растут, доходы клубов растут. Логично, что при этом растут контракты и цены игроков, мячик же они пинают
Ага,особенно в Ла Лиге доходы клубов растут, где почти у всех финансовые проблемы.
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