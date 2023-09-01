ПСВ вернул Лосано за рекордные 15 млн евро. «Наполи» купил вингера за 45 млн в 2019-м
ПСВ побил свой трансферный рекорд, подписав Ирвинга Лосано.
Вингер заключил с нидерландцами пятилетний контракт. Он будет выступать под 27-м номером.
По данным Voetbal International, ПСВ заплатил за Лосано 15 млн евро – самую крупную сумму в своей истории.
Примечательно, что «Наполи» в 2019 году купил футболиста за 45 млн – это был рекорд и для неаполитанцев, и для эйндховенцев.
В прошлом сезоне вингер провел 32 игры в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: psv.nl
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Уж куда лучше, чем Бакайоко.
От Бакайоко помню один опасный удар и кучу потерь.
У него в каждой игре так.
По сути, ещё совсем сырой игрок, есть скорость, но нет головы.
Лосано на уровень выше.