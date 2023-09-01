ПСВ вернул Лосано за рекордные 15 млн евро. «Наполи» купил вингера за 45 млн в 2019-м

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ серия А Италия трансферы Наполи Ирвинг Лосано деньги Футбол

ПСВ побил свой трансферный рекорд, подписав Ирвинга Лосано.

Вингер заключил с нидерландцами пятилетний контракт. Он будет выступать под 27-м номером.

По данным Voetbal International, ПСВ заплатил за Лосано 15 млн евро – самую крупную сумму в своей истории.

Примечательно, что «Наполи» в 2019 году купил футболиста за 45 млн – это был рекорд и для неаполитанцев, и для эйндховенцев.

В прошлом сезоне вингер провел 32 игры в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: psv.nl

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Артур
Хорошо заработал сам и дал заработать клубу👍
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Almaz KENZHEBEKOV
ждал от него большего в Наполи
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Странный трансфер, неужели такой игрок не нужен Неаполю? Или они кого-то покруче уже купили нам его место?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моуриниста
При Спаллети игроки падают в цене
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азрет-Али Айбазов
Цена довольно приемлемая для ПСВ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dr. cage
Как раз в Фифе 19 часто его юзал в ультиматиме.. Он стоил недорого, а характеристики читерские были.. До 4-го дива со стоковой картой играть можно было смело..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
laudrup
Очень усилит ПСВ.
Уж куда лучше, чем Бакайоко.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KNVB Oranje
Ответ laudrup
Очень усилит ПСВ. Уж куда лучше, чем Бакайоко.
Бакайоко последний матч с Рейнджер выдал шикарный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
laudrup
Ответ KNVB Oranje
Бакайоко последний матч с Рейнджер выдал шикарный
Там вся команда сыграла хорошо.
От Бакайоко помню один опасный удар и кучу потерь.
У него в каждой игре так.
По сути, ещё совсем сырой игрок, есть скорость, но нет головы.
Лосано на уровень выше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий