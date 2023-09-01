ПСВ вернул Лосано за рекордные 15 млн евро. «Наполи» купил вингера за 45 млн в 2019-м

ПСВ побил свой трансферный рекорд, подписав Ирвинга Лосано.

Вингер заключил с нидерландцами пятилетний контракт. Он будет выступать под 27-м номером.

По данным Voetbal International, заплатил за 15 млн евро – самую крупную сумму в своей истории.

Примечательно, что « » в 2019 году купил футболиста за 45 млн – это был рекорд и для неаполитанцев, и для эйндховенцев.

В прошлом сезоне вингер провел 32 игры в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: psv.nl

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку