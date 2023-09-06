«Локомотив» отдал Мампасси в аренду «Кортрейку» из Бельгии до конца сезона
Защитник «Локомотива» Марк Мампасси проведет сезон в чемпионате Бельгии.
Мампасси на правах аренды перешел в бельгийский «Кортрейк». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Вторую половину сезона-2022/23 Мампасси провел в аренде в «Антальяспоре». Подробную статистику 20-летнего защитника можно найти здесь.
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