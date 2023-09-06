«Локомотив» отдал Мампасси в аренду «Кортрейку» из Бельгии до конца сезона

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Бельгия трансферы Кортрейк Марк Мампасси Футбол

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси проведет сезон в чемпионате Бельгии.

Мампасси на правах аренды перешел в бельгийский «Кортрейк». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Вторую половину сезона-2022/23 Мампасси провел в аренде в «Антальяспоре». Подробную статистику 20-летнего защитника можно найти здесь.

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8 комментариев

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Bogdan Minakov
хорошо хоть не пропал окончательно, может ещё заиграет когда-нибудь
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noname noname
Очень странно всё это , 20 лет с нужными паспортом и редкой позицией и не нашли места в нижней восьмерке рпл…
И ведь не сказать , что в матчах за локо был прямо совсем безнадежен …
Моё личное мнение что это как-то связано с его родиной и нынешними там реалиями …
+3
-2
+1
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alexsem69
я и забыл, что в Локо был такой футболист 😆
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Serge Vendino
Ответ noname noname
Очень странно всё это , 20 лет с нужными паспортом и редкой позицией и не нашли места в нижней восьмерке рпл… И ведь не сказать , что в матчах за локо был прямо совсем безнадежен … Моё личное мнение что это как-то связано с его родиной и нынешними там реалиями …
Может, сам захотел в Европу уехать, как условный Башкиров, и родина тут не при чем
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Михаил Лубянский
Ответ noname noname
Очень странно всё это , 20 лет с нужными паспортом и редкой позицией и не нашли места в нижней восьмерке рпл… И ведь не сказать , что в матчах за локо был прямо совсем безнадежен … Моё личное мнение что это как-то связано с его родиной и нынешними там реалиями …
Он и в аренде в Антальспоре не играл, слабый игрок пока что, не уровень ПЛ, и в бельгии на лавке просидит год, может матчей 10 сыграет, уже успех
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