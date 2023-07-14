«Локомотив» отдал Едвая во вторую аренду – игрок перешел в «Панатинаикос»

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Панатинаикос высшая лига Греция Тин Едвай Футбол

Защитник «Локомотива» Тин Едвай арендован «Панатинаикосом».

Арендное соглашение с правом выкупа рассчитано до июня 2024 года.

Московский клуб отдал хорватского футболиста в аренду во второй раз.

Прежде игрок на правах аренды выступал за «Аль-Айн» из ОАЭ. В составе команды он провел 11 матчей и забил один гол.

Тин Едвай перешел в «Локомотив» из «Байера» в июле 2021 года. В рамках Мир РПЛ он провел 34 матча и забил 2 гола.

4 комментария

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Makc2003
В FIFA17 был монстром и вырастал до одного из лучших крайних защитников
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Гамарджоба Генацвале
Никогда не нравилось как он играет. Постоянно позицию теряет, ещё и психованный.
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раскаявшийся жиробас
Слабый и привозной защитник, удивительно даже, что он был в составе хорватской сборной на ЧМ-2018
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Дядя ТУРА
хороший игрок. жаль травмы и потерял мотивацию играть на уровне
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