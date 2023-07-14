«Локомотив» отдал Едвая во вторую аренду – игрок перешел в «Панатинаикос»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай арендован «Панатинаикосом».

Арендное соглашение с правом выкупа рассчитано до июня 2024 года.

Московский клуб отдал хорватского футболиста в аренду во второй раз.

Прежде игрок на правах аренды выступал за «Аль-Айн» из ОАЭ. В составе команды он провел 11 матчей и забил один гол.

перешел в « » из «Байера» в июле 2021 года. В рамках он провел 34 матча и забил 2 гола.