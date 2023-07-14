«Локомотив» отдал Едвая во вторую аренду – игрок перешел в «Панатинаикос»
Защитник «Локомотива» Тин Едвай арендован «Панатинаикосом».
Арендное соглашение с правом выкупа рассчитано до июня 2024 года.
Московский клуб отдал хорватского футболиста в аренду во второй раз.
Прежде игрок на правах аренды выступал за «Аль-Айн» из ОАЭ. В составе команды он провел 11 матчей и забил один гол.
Тин Едвай перешел в «Локомотив» из «Байера» в июле 2021 года. В рамках Мир РПЛ он провел 34 матча и забил 2 гола.
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