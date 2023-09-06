«Локомотиву» интересен защитник «Ракува» Арсенич. Трансфер может сорваться из-за перелома пальца ноги у игрока
«Локомотиву» интересен 29-летний хорватский защитник.
Как сообщает «Чемпионат», московский клуб рассматривал возможность подписания игрока «Ракува» Зорана Арсенича. Однако недавно футболист сломал палец на ноге, что осложнило возможный трансфер.
Арсенич выступает за «Ракув» с февраля 2021 года. В прошлом сезоне чемпионата Польши он провел 31 матч, отдал 1 результативный пас и получил 8 желтых карточек.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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