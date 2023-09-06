«Локомотиву» интересен защитник «Ракува» Арсенич. Трансфер может сорваться из-за перелома пальца ноги у игрока

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Зоран Арсенич Ракув Чемпионат.com Футбол

«Локомотиву» интересен 29-летний хорватский защитник.

Как сообщает «Чемпионат», московский клуб рассматривал возможность подписания игрока «Ракува» Зорана Арсенича. Однако недавно футболист сломал палец на ноге, что осложнило возможный трансфер.

Арсенич выступает за «Ракув» с февраля 2021 года. В прошлом сезоне чемпионата Польши он провел 31 матч, отдал 1 результативный пас и получил 8 желтых карточек.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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23 комментария

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hiper74
Ответ savik-A.M.
Арсенич это сын Арсена Венгера ?)
Арсена и Генича:)
+33
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+33
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savik-A.M.
Арсенич это сын Арсена Венгера ?)
+15
0
+15
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damondiamond
Петрович на воротах, Арсенич в защите
+8
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+7
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reckless.imp@mail.ru
Ответ damondiamond
Петрович на воротах, Арсенич в защите
ради такого и Иванович вернется
+7
0
+7
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Gun[o|o]ner
Ответ damondiamond
Петрович на воротах, Арсенич в защите
Михалыч на тренерской скамейке )
+6
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+6
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Плацкарт Вагоныч
Шутки про отчество уже были?)))
+5
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Павел Гребнев
29-летний хорватский ЦЗ даже ни разу не призывавшийся в сборную. Нигде кроме Хорватии и Польши не играл, да и то сейчас мотается по арендам. Понятно было бы если ему было хотя бы лет на семь поменьше и были перспективы для роста. В общем мутный какой-то трансфер, точнее интерес к нему.
+5
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Игорь Барт
Арсенич-Захаряныч
+3
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+3
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тот самый Кадрус
Ответ Visa
Если Чарли одобряет, то можно и с перелом брать)
Чарли одобрял Едвая, а смысл?))
+3
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Владимир Тищенко
Ответ savik-A.M.
Арсенич это сын Арсена Венгера ?)
Нет это внук Райковича болельщики Локо поймут кто это))
+4
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Visa
Ответ тот самый Кадрус
Чарли одобрял Едвая, а смысл?))
Если честно, не помню, чтобы Чарли прям одобрял едвая. Скорее это болельщики после нескольких удачных матчей окрестили его сменщиком Чорлуки, хотя и невооруженным глазом было видно, что одному до другого как до Пекина🤷🏼‍♂️
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Murat11
Дак поляки не будут вести дела с ними
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Владимир Тищенко
Ответ Hitgoe Himgob
Болелы Спартака и других клубов этого клоуна тоже помнят)
Ещё бы))
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Hitgoe Himgob
Ответ Владимир Тищенко
Нет это внук Райковича болельщики Локо поймут кто это))
Болелы Спартака и других клубов этого клоуна тоже помнят)
+1
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Novak
Это скорее всего второй Конти получится. Надо уже до зимы играть в защите теми, кто есть, а потом уже смотреть по трансферам.
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Сергей Галынский
Водку под маркой Арсенич знаю,а защитника нет
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Demedieu
думаю, он даже с переломом лучше Кузьмичева
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Виталик Украинский
1 результативная передача за сезон, 8 ЖК, 29 лет - в РПЛ таких нет?
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Visa
Если Чарли одобряет, то можно и с перелом брать)
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Кирилл Горланов
арсенич даже тотс в фифе этой получил. значит игрок добротный
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Алексей 19841205
фолит меньше Бары, легковат для цз
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Игорь Пичугин
Ну тогда уж ещё и Михалыча с Евгеничем!
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