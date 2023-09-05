Марк-Андре тер Стеген: «Люди оценивают игроков по результатам Лиги чемпионов. Дошел только до четвертьфинала – даже не в топ-3 на своей позиции»

Марк-Андре тер Стеген высказался о шансах называться лучшим вратарем мира.

«Люди оценивают футболистов, основываясь на результатах . Это новая реальность.

Если ваша команда далеко проходит в турнире, то вы входите в пятерку лучших игроков на своей позиции.

Если же ваша команда доходит только до четвертьфинала, то вы не попадете даже в топ-3 на своей позиции», – сказал вратарь «Барселоны» .

В предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов каталонский клуб сыграет в одной группе с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».

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