Марк-Андре тер Стеген: «Люди оценивают игроков по результатам Лиги чемпионов. Дошел только до четвертьфинала – даже не в топ-3 на своей позиции»
Марк-Андре тер Стеген высказался о шансах называться лучшим вратарем мира.
«Люди оценивают футболистов, основываясь на результатах Лиги чемпионов. Это новая реальность.
Если ваша команда далеко проходит в турнире, то вы входите в пятерку лучших игроков на своей позиции.
Если же ваша команда доходит только до четвертьфинала, то вы не попадете даже в топ-3 на своей позиции», – сказал вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген.
В предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов каталонский клуб сыграет в одной группе с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».
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кстати про паспорт, Марокко играет в 1/2 ЧМ, что мешает Египту? может Салах научиться забивать сборной Буркина-Фасо? или Норвегия
А не только те, кому повезло с паспортом)))
На третьем - уже спорно, либо всё ещё Ла Лига либо уже Серия А