Марк-Андре тер Стеген: «Люди оценивают игроков по результатам Лиги чемпионов. Дошел только до четвертьфинала – даже не в топ-3 на своей позиции»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген высказался о шансах называться лучшим вратарем мира.

«Люди оценивают футболистов, основываясь на результатах Лиги чемпионов. Это новая реальность.

Если ваша команда далеко проходит в турнире, то вы входите в пятерку лучших игроков на своей позиции.

Если же ваша команда доходит только до четвертьфинала, то вы не попадете даже в топ-3 на своей позиции», – сказал вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген.

В предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов каталонский клуб сыграет в одной группе с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».

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27 комментариев

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Rus Donskoy
Ответ Bernd Leno
Factos - ЛЧ самый сильный по уровню футбола турнир на планете Земля
чемпионат мира турнир планеты земля.
+17
-7
+10
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Гамаль Хайдаров
будучи фанатом Барсы, но соглашусь что Тер Штеген не тащил так свою команду как тот же Куртуа в решающих матчах ЛЧ
+14
-6
+8
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Гамаль Хайдаров
Ответ SWAGG
Марк лукавит. После Баварии в полуфинале его даже самые преданные фаны барсы не видели в топ10)))
в чемпионате он лучший, но в лч исполнители другие)
+9
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+8
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Гномович!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Правильно, надо оценивать по количеству забитых пенальти на ЧМ и за вылет в 1/8 ЛЧ со статой 0+0!
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haykblaugrana
Я таких людей знаю и они все болеют за Реал. Для них это единственный турнир в мире.
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Bernd Leno
Ответ Rus Donskoy
чемпионат мира турнир планеты земля.
По престижу - может быть, по уровню футбола - только ЛЧ с Клоппами, Гвардиолами, Холландами и прочими Салахами, которые не играют на ЧМ
+4
-2
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Bernd Leno
Factos - ЛЧ самый сильный по уровню футбола турнир на планете Земля
+11
-10
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Пинающий Достоинства
Фаны барсы оценивают по ЧМ и МЛС
+7
-6
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Bernd Leno
Ответ Егор Крид58
игроки высокого уровня говоришь- сборная Италия= 3 слота подряд не могут выйти на ЧМ, их выбили Македония и Швеция (не имея в составе топ игроков) японцы имея средний состав, позорно нагибают Испанию и Германию
Так это и говорит об уровне ЧМ - кто из поклонников футбола сходу назовёт хотя бы полсостава Японии или Марокко? Зато спокойно перечислят весь или почти весь состав испанцев, немцев или итальянцев, зная этих игроков по выступлениям в ЛЧ и нац чемпионатах)))
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RG26
Ответ Rus Donskoy
чемпионат мира турнир планеты земля.
Только по размаху турнира и по количеству внезапно полюбивших футбол болельщиков национальных сборных. По качеству игры ЛЧ на световые годы впереди
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Bernd Leno
Ответ Егор Крид58
ну конечно, тратя каждый сезон на новых игроков по 300🍋, вот это уровень! кстати про паспорт, Марокко играет в 1/2 ЧМ, что мешает Египту? может Салах научиться забивать сборной Буркина-Фасо? или Норвегия
Игроки высокого уровня стоят дорого, что здесь удивительного? Очевидно, что Марокко прыгнули выше головы, а уровень партнёров Салаха и Холланда значительно выше в клубе, чем в сборной)))
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Егор Крид58
Ответ Пинающий Достоинства
Фаны барсы оценивают по ЧМ и МЛС
ведь именно благодаря золотому поколению Барсы, сборная Испания стала ЧМ.
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damondiamond
ну а как?
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Егор Крид58
Ответ Bernd Leno
Игроки высокого уровня стоят дорого, что здесь удивительного? Очевидно, что Марокко прыгнули выше головы, а уровень партнёров Салаха и Холланда значительно выше в клубе, чем в сборной)))
игроки высокого уровня говоришь- сборная Италия= 3 слота подряд не могут выйти на ЧМ, их выбили Македония и Швеция (не имея в составе топ игроков)
японцы имея средний состав, позорно нагибают Испанию и Германию
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Егор Крид58
Ответ Bernd Leno
Зачем им это, если они уже играют в сильнейших по уровню футбола турнирах, в которых участвуют сильнейшие футболисты))) А не только те, кому повезло с паспортом)))
ну конечно, тратя каждый сезон на новых игроков по 300🍋, вот это уровень!
кстати про паспорт, Марокко играет в 1/2 ЧМ, что мешает Египту? может Салах научиться забивать сборной Буркина-Фасо? или Норвегия
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Bernd Leno
Ответ Егор Крид58
так пусть Клопп и Гвардиола возглавят сборные и выйдут на Чм(хотя Клопп в этом даже в группу ЛЧ не смог выйти)))
Зачем им это, если они уже играют в сильнейших по уровню футбола турнирах, в которых участвуют сильнейшие футболисты)))
А не только те, кому повезло с паспортом)))
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ML26
Ответ Rus Donskoy
чемпионат мира турнир планеты земля.
По каким критериям? По мне так олимпийские игры ключевой турнир в мире
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Bernd Leno
Ответ Гамаль Хайдаров
на втором месте Чемпионат Саудовской Аравии)
На втором месте АПЛ, шутник ты наш)))
На третьем - уже спорно, либо всё ещё Ла Лига либо уже Серия А
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RG26
Марку не повезло, что он той же национальности, что Нойер, а то мог бы набрать себе побольше плюсов - объективно он посильнее Ульрайха. А в общий топ-3 вратарей он ни в какой год не входил.
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Марик05
А потом нарвутся на Баварию и будет конечная остановка
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