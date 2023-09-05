Гави тренируется в защитном шлеме в сборной Испании – у него швы на ухе. Хавбек «Барсы» получил рассечение в матче с «Осасуной»
Футболист «Барселоны» Гави тренируется в шлеме из-за повреждения.
Полузащитник каталонского клуба готовится вместе со сборной Испании к матчам квалификации Евро-2024 против команд Грузии и Кипра.
19-летний футболист «Барселоны» проводит тренировки в расположение национальной сборной в защитном шлеме – у игрока швы на ухе.
Гави получил рассечение по ходу матча Ла Лиги против «Осасуны» (2:1).
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