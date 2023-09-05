Гави тренируется в защитном шлеме в сборной Испании – у него швы на ухе. Хавбек «Барсы» получил рассечение в матче с «Осасуной»

Теги Барселона Осасуна Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы фото Гави Футбол

Футболист «Барселоны» Гави тренируется в шлеме из-за повреждения.

Полузащитник каталонского клуба готовится вместе со сборной Испании к матчам квалификации Евро-2024 против команд Грузии и Кипра.

19-летний футболист «Барселоны» проводит тренировки в расположение национальной сборной в защитном шлеме – у игрока швы на ухе.

Гави получил рассечение по ходу матча Ла Лиги против «Осасуны» (2:1).

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17 комментариев

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Гамаль Хайдаров
теперь влетать подкатом головой будет не так болезненно)
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Ya_Mama
Ответ Shuller18
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Главный фанат на месте XD
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Гамаль Хайдаров
Ответ Shuller18
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почему пусто?
миллионер в 19 лет, какие то мутки с дочкой короля Испании, чел явно шарит за жизнь)
+24
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+19
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Nike of FW
получил с локтя в ухо. А судья фол в пользу Осасуны свистнул не говоря уже о карточке. А ведь фк кабинет на Мадридтв требует пенальти в этом матче за касание лица игрока Осасуны.
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flash166
Борцуха что ли?!
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Theodor Herzl
Наследник Гаттузо и Пуйоля
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Peter Parker
На первом фото, будто сын Киву
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hiper74
Неймар бы вставил в ухо серьгу, и уехал на карнавал.
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Nike of FW
Ответ Гамаль Хайдаров
почему пусто? миллионер в 19 лет, какие то мутки с дочкой короля Испании, чел явно шарит за жизнь)
зачем ты травишь осталого шулера ?
+3
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Роман
Воин.
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OhneNamee
Ответ Peter Parker
На первом фото, будто сын Киву
Сын Киву и Чеха (лучшая пара после Шванштайгер-Иванович)
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