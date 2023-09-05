Акции «Манчестер Юнайтед» упали на 21% – рекордный показатель за 11 лет. Капитализация уменьшилась на 700 млн долларов
Рекордно снизилась стоимость акций «Манчестер Юнайтед».
Акции английского клуба потеряли в цене после сообщения о том, что семья Глейзеров не собирается продавать команду, не получив предложений, соответствующих запрашиваемой ими сумме.
Бумаги клуба упали на 21 процент – самый высокий показатель за 11 лет ее существования в качестве публичной компании, сократив рыночную капитализацию примерно на 700 миллионов долларов.
На момент закрытия торгов «Манчестер Юнайтед» оценивается в 3,9 миллиарда долларов.
Как отмечает Bloomberg, Глейзеры могут снова попытаться продать клуб в 2025 году, когда смогут привлечь к торгам больше участников.
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Сити за примерно столько же времени даже поменьше потраченных денег (по балансу) создал машину. И не только на футбольном поле, заметьте.
И тут даже не речь о жадности, денег то потрачено много (и неважно чьи), но результат ноль. Проблема именно в не наладить менеджмент.
Но чтобы акции взлетели, МЮ должен выигрывать трофеи 🏆 🏆🏆
Соответственно, если МЮ не сместит МС с вершины АПЛ(а ведь есть ещё Ливерпуль, Арсенал…), то американские бизнесмены конечно же не будут продавать клуб дешевле, чем они могли бы продать после трофеев.
Американский бизнес, он такой💼💁🏻♂️
Именно поэтому их и не любят болельщики, потому-что Глейзеры думают только о том, как заработать на клубе, а на победные традиции им просто начхать🙄
И скорее всего раньше это сделает клуб.
ОН ПОЛНУЮ ЗАЛ....ПУ НАПИСАЛ
А эти Глейзеры дивиденды платят?)