Рекордно снизилась стоимость акций «Манчестер Юнайтед».

Акции английского клуба потеряли в цене после сообщения о том, что семья Глейзеров не собирается продавать команду, не получив предложений, соответствующих запрашиваемой ими сумме.

Бумаги клуба упали на 21 процент – самый высокий показатель за 11 лет ее существования в качестве публичной компании, сократив рыночную капитализацию примерно на 700 миллионов долларов.

На момент закрытия торгов « » оценивается в 3,9 миллиарда долларов.

Как отмечает Bloomberg, Глейзеры могут снова попытаться продать клуб в 2025 году, когда смогут привлечь к торгам больше участников.

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