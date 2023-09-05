Акции «Манчестер Юнайтед» упали на 21% – рекордный показатель за 11 лет. Капитализация уменьшилась на 700 млн долларов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Глейзеры кризис деньги Футбол

Рекордно снизилась стоимость акций «Манчестер Юнайтед».

Акции английского клуба потеряли в цене после сообщения о том, что семья Глейзеров не собирается продавать команду, не получив предложений, соответствующих запрашиваемой ими сумме.

Бумаги клуба упали на 21 процент – самый высокий показатель за 11 лет ее существования в качестве публичной компании, сократив рыночную капитализацию примерно на 700 миллионов долларов.

На момент закрытия торгов «Манчестер Юнайтед» оценивается в 3,9 миллиарда долларов.

Как отмечает Bloomberg, Глейзеры могут снова попытаться продать клуб в 2025 году, когда смогут привлечь к торгам больше участников.

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32 комментария

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Pertinax Gandi
Таки что, надо брать, пока дешёвые?
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+38
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Владимир Владимирович
Ошибка Глэйзеров в том что они с тренерами всегда не угадывали. Мойесу не дали времени, Ван Гаал со своими методами провалился, Моур хоть и взял серебро и пару трофеев, но тоже без прогресса, Солскьяер ещё провальнее чем последние двое, про Рангника без комментарий, и теперь Тен Хааг, со своим сто миллионным Антони тоже проваливается. На счёт трансферов Глэйзеры просто баловали тренеров, супер трансферами, а они не оправдали. Надо было во время договорится с Пепом пока его Сити не уговорил, уж зарплату шейхов и МЮ мог осилить, даже Сэр Алекс часто говорил что хотел бы видеть Гвардиолу на посту МЮ со временем. Или же можно было попробовать договориться с Григоряном который на тот момент был без работы
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Токсик
Цирк продолжается. Думаю, что всё же продадут клуб, но сначала утопят его в жутком болоте
+17
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Ivchev
Ответ Владимир Владимирович
Ошибка Глэйзеров в том что они с тренерами всегда не угадывали. Мойесу не дали времени, Ван Гаал со своими методами провалился, Моур хоть и взял серебро и пару трофеев, но тоже без прогресса, Солскьяер ещё провальнее чем последние двое, про Рангника без комментарий, и теперь Тен Хааг, со своим сто миллионным Антони тоже проваливается. На счёт трансферов Глэйзеры просто баловали тренеров, супер трансферами, а они не оправдали. Надо было во время договорится с Пепом пока его Сити не уговорил, уж зарплату шейхов и МЮ мог осилить, даже Сэр Алекс часто говорил что хотел бы видеть Гвардиолу на посту МЮ со временем. Или же можно было попробовать договориться с Григоряном который на тот момент был без работы
Ошибка Глейзеров что они не умеют управлять. Звучит наверное странно даже. Но это они за столько лет не наладили управление в клубе, никакой стратегии и вертикали нет! Какие то Арнольда и Вудворы банковские.
Сити за примерно столько же времени даже поменьше потраченных денег (по балансу) создал машину. И не только на футбольном поле, заметьте.
И тут даже не речь о жадности, денег то потрачено много (и неважно чьи), но результат ноль. Проблема именно в не наладить менеджмент.
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SWAGG
после примера ньюкасла шейхи 100 раз подумают, зачем им покупать за лярды историю и фанов мю по всему миру, если можно купить условный вест хэм и вложиться в состав и тренера. при грамотном подходе можно за год, два вывести клуб в лч. состав мю не сильнее брайтона, так зачем платить за клуб лярды?)
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Elik1989
Ответ Ivchev
Ошибка Глейзеров что они не умеют управлять. Звучит наверное странно даже. Но это они за столько лет не наладили управление в клубе, никакой стратегии и вертикали нет! Какие то Арнольда и Вудворы банковские. Сити за примерно столько же времени даже поменьше потраченных денег (по балансу) создал машину. И не только на футбольном поле, заметьте. И тут даже не речь о жадности, денег то потрачено много (и неважно чьи), но результат ноль. Проблема именно в не наладить менеджмент.
Заметили. Как же тут не заметить, одни тратятся на каждой ступени восхождения, другие только на игроков, рассчитывая на тренеров и их выбор. Очевидно, что не все решает трансферы, нужно управлять клубом на каждом уровне, а не ехать по накатанной и снимать сливки с и без того "уставшего МЮ". Клубу уже нужен не свежий глоток воздуха, а целый кислородный баллон, что бы он смог придти в себя после Глэйзеров и их управления. Очень много вопросов к трансферной политике и её систематизации. Столько потратили в никуда, выхлопа просто нет.
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Борис Энгельгардт
багаж САФ-а с каждым годом разбазаривают, а новых свершений нет, вот и результат на табло
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Evgen_Hazard
Ответ Pertinax Gandi
Таки что, надо брать, пока дешёвые?
Смотря из какой ты страны, чтобы ты их мог взять
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Ivchev
Ответ Elik1989
Заметили. Как же тут не заметить, одни тратятся на каждой ступени восхождения, другие только на игроков, рассчитывая на тренеров и их выбор. Очевидно, что не все решает трансферы, нужно управлять клубом на каждом уровне, а не ехать по накатанной и снимать сливки с и без того "уставшего МЮ". Клубу уже нужен не свежий глоток воздуха, а целый кислородный баллон, что бы он смог придти в себя после Глэйзеров и их управления. Очень много вопросов к трансферной политике и её систематизации. Столько потратили в никуда, выхлопа просто нет.
Именно. Потому что нет ни вертикали управления, ни зон ответственности, ни стратегии.
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Trey4rch
Ответ Владимир Владимирович
Ошибка Глэйзеров в том что они с тренерами всегда не угадывали. Мойесу не дали времени, Ван Гаал со своими методами провалился, Моур хоть и взял серебро и пару трофеев, но тоже без прогресса, Солскьяер ещё провальнее чем последние двое, про Рангника без комментарий, и теперь Тен Хааг, со своим сто миллионным Антони тоже проваливается. На счёт трансферов Глэйзеры просто баловали тренеров, супер трансферами, а они не оправдали. Надо было во время договорится с Пепом пока его Сити не уговорил, уж зарплату шейхов и МЮ мог осилить, даже Сэр Алекс часто говорил что хотел бы видеть Гвардиолу на посту МЮ со временем. Или же можно было попробовать договориться с Григоряном который на тот момент был без работы
С Пепом шансов не было, время показало уровень бардака в клубе на уровне управления, потому Гвардиола банально не пошел бы в такой балаган. Сити предложил не только и не столько зарплату, сколько карт-бланш на полный контроль над формированием трансферной политики, вплоть до диет футболистов, плюс весь штаб его, включая даже медиков и терапевтов, которых он комплектует самостоятельно. Это говорит о доверии, которого глейзеры бы в жизни ему не дали, что он прекрасно понимал.
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Владимир Владимирович
Ответ Ivchev
Ошибка Глейзеров что они не умеют управлять. Звучит наверное странно даже. Но это они за столько лет не наладили управление в клубе, никакой стратегии и вертикали нет! Какие то Арнольда и Вудворы банковские. Сити за примерно столько же времени даже поменьше потраченных денег (по балансу) создал машину. И не только на футбольном поле, заметьте. И тут даже не речь о жадности, денег то потрачено много (и неважно чьи), но результат ноль. Проблема именно в не наладить менеджмент.
Это понятно что они не асы в управлении футбольным клубом, но правильный тренер затмил бы такие моменты
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Ответ MARELLE 29
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Комменты для того и существуют что бы пользователи писали свое мнение, так что не умничай !)
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Руслан
Единственное самое это остаётся, просто болельщикам не идти на стадион несколько матчей чтоб во время матча пустовал стадион, - я посмотрю как они ещё будут подавать клуб. За 4 лярд отдадут ни то что за 6.
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Adilet Sarbagyshev
Они ещё хотели 10 миллиардов долларов за клуб.
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Petr Sketch
Чтобы Глейзеры продали МЮ, должны очень сильно вырасти акции. Чтобы им было выгодно. Они именно на этом и хотят заработать💰💰💰
Но чтобы акции взлетели, МЮ должен выигрывать трофеи 🏆 🏆🏆
Соответственно, если МЮ не сместит МС с вершины АПЛ(а ведь есть ещё Ливерпуль, Арсенал…), то американские бизнесмены конечно же не будут продавать клуб дешевле, чем они могли бы продать после трофеев.
Американский бизнес, он такой💼💁🏻‍♂️
Именно поэтому их и не любят болельщики, потому-что Глейзеры думают только о том, как заработать на клубе, а на победные традиции им просто начхать🙄
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a2wai
Глейзеры теперь будут с Юнайтед, пока кто-то не обанкротится. Либо они сами, либо клуб.

И скорее всего раньше это сделает клуб.
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Чёрный тюльпан
Да никуда они не упали, а чуть-чуть откатились после новости от Daily Mail, что клуб продавать не будут. Это просто реакция рынка. Меньше года назад Глейзеры благополучно взвинтили цены на акции МЮ за счёт того, что якобы выставили его на продажу. При этом они ещё и благополучно на этом заработали (больше 100 млн.), скинув второсортные бумажки, которые даже право голоса не дают.
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Lavinka
Может на этом фоне и продадут наконец то клуб .
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efremovms@gmail.com
Встали в шорт и объявили))
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Руслан
Ответ Владимир Владимирович
Ошибка Глэйзеров в том что они с тренерами всегда не угадывали. Мойесу не дали времени, Ван Гаал со своими методами провалился, Моур хоть и взял серебро и пару трофеев, но тоже без прогресса, Солскьяер ещё провальнее чем последние двое, про Рангника без комментарий, и теперь Тен Хааг, со своим сто миллионным Антони тоже проваливается. На счёт трансферов Глэйзеры просто баловали тренеров, супер трансферами, а они не оправдали. Надо было во время договорится с Пепом пока его Сити не уговорил, уж зарплату шейхов и МЮ мог осилить, даже Сэр Алекс часто говорил что хотел бы видеть Гвардиолу на посту МЮ со временем. Или же можно было попробовать договориться с Григоряном который на тот момент был без работы
Ошибка главная у глейзеров это, нет ни у кого желания совсем чтоб МЮ взял кубки и апл, вот и все. Нахер вы нужны тогда клубу.
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Elik1989
Как присутствие Глэйзеров ценится в клубе.
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MARELLE 29
Ответ SWAGG
после примера ньюкасла шейхи 100 раз подумают, зачем им покупать за лярды историю и фанов мю по всему миру, если можно купить условный вест хэм и вложиться в состав и тренера. при грамотном подходе можно за год, два вывести клуб в лч. состав мю не сильнее брайтона, так зачем платить за клуб лярды?)
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Любезный Коссутий
вообще-то, до новостей о продаже, акции МЮ стоили 12-13 долларов, а после - резко взлетели на 25-26. сейчас устаканятся где-нибудь на 17-18. уже плюс.
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MARELLE 29
Ответ xxx-xxx
Комменты для того и существуют что бы пользователи писали свое мнение, так что не умничай !)
Нужно разбираться сначала что ТЫ ПИШЕШЬ А ТОЛЬКО ПОТОМ ПУБЛИКОВАТЬ СВОЙ КОМЕНТАРИЙ
ОН ПОЛНУЮ ЗАЛ....ПУ НАПИСАЛ
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Barca, Liverpool_forever
Надо взять пару акций на долгосрок.
А эти Глейзеры дивиденды платят?)
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