Агент о Головине в сборной тура Лиги 1: «Это говорит о том, что Саша хорошо подготовился к сезону. Он выкладывается по максимуму в каждой игре»
Агент Александра Головина высказался о его попадании в сборную 4-го тура Лиги 1.
«Саша с положительными эмоциями воспринял эту новость. Это говорит о том, что он хорошо подготовился к нынешнему сезону. Он выкладывается по максимуму в каждой игре в чемпионате Франции и сейчас продолжит делать это в сборной России.
У него хорошее настроение перед сборами с национальной командой», – сказал Александр Клюев.
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