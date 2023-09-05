Агент о Головине в сборной тура Лиги 1: «Это говорит о том, что Саша хорошо подготовился к сезону. Он выкладывается по максимуму в каждой игре»

Агент Александра Головина высказался о его попадании в сборную 4-го тура Лиги 1.

«Саша с положительными эмоциями воспринял эту новость. Это говорит о том, что он хорошо подготовился к нынешнему сезону. Он выкладывается по максимуму в каждой игре в чемпионате Франции и сейчас продолжит делать это в сборной России.

У него хорошее настроение перед сборами с национальной командой», – сказал .

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