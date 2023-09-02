«МЮ» отдал защитника Альваро Фернандеса в аренду «Гранаде». 20-летний воспитанник «Реала» еще не играл в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ла Лига трансферы Гранада Альваро Фернандес Каррерас Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Альваро Фернандеса в «Гранаду».

20-летний левый защитник будет выступать за клуб Ла Лиги на правах аренды до конца сезона.

В прошлом сезоне испанец был в аренде в «Престоне» из Чемпионшипа.

Футболист еще не дебютировал за главную команду «МЮ». Матч 3-го тура текущего сезона АПЛ против «Ноттингем Форест» (3:2) он провел в запасе.

Фернандес – воспитанник «Реала», перешел в «МЮ» в 2020 году, выступал за юниорские и молодежные команды манкунианцев. Также на его счету 2 матча за сборную Испании U19.

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8 комментариев

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Макс Голубцов
В момент когда 2 лз вылетели из-за травм, молодого на эту позицию отдают в аренду. Мерто - фейспалмище
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Макс Голубцов
Ответ Чёрный тюльпан
Это лишний раз говорит о том, что тен Хаг с молодёжью не горит желанием работать, либо молодёжь дутая в академии. В Аяксе у него выбора другого не было, это обязательное правило, чтобы зарабатывать клубу в качестве конвейера талантов, а МЮ всё таки в АПЛ играет, где конкуренция и деньги крутятся ого-го, при этом болельщики привыкли при САФе победам везде и всюду, а с такими целями особо не позаигрываешь с академией, уж слишком большое давление что на тренера, что на игроков. Где возможностей больше, там и аппетиты растут, вот Эрик и устроил из МЮ пристанище для "своих".
Мне ближе идея о том, что молодежь дутая. Для клубов уровня второй половины таблицы АПЛ может и сойдёт.
Уильямс, Чонг, Туанзебе(список можно продолжать).
Условный Рэшфорд - это явление на уровне статистического выброса.
КПД от академии очень низкий
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ман сити фейк
Лучше рефрижератора отправили бы
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Lavinka
А может по мнению Хага - Альваро не готов к АПЛ ещё ? Аякс это не МЮ . Эредевизия не АПЛ что бы играть молодняком . Другой уровень игры и ответственности .
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Чёрный тюльпан
Ответ Макс Голубцов
В момент когда 2 лз вылетели из-за травм, молодого на эту позицию отдают в аренду. Мерто - фейспалмище
Это лишний раз говорит о том, что тен Хаг с молодёжью не горит желанием работать, либо молодёжь дутая в академии. В Аяксе у него выбора другого не было, это обязательное правило, чтобы зарабатывать клубу в качестве конвейера талантов, а МЮ всё таки в АПЛ играет, где конкуренция и деньги крутятся ого-го, при этом болельщики привыкли при САФе победам везде и всюду, а с такими целями особо не позаигрываешь с академией, уж слишком большое давление что на тренера, что на игроков. Где возможностей больше, там и аппетиты растут, вот Эрик и устроил из МЮ пристанище для "своих".
+1
0
+1
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Lavinka
Ответ Макс Голубцов
В момент когда 2 лз вылетели из-за травм, молодого на эту позицию отдают в аренду. Мерто - фейспалмище
А может Фернандес просто не готов к АПЛ по мнению тренера ?
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Чёрный тюльпан
Ещё 19-летнего защитника Логана Пая отдали в Бёрнли в аренду, чтобы Компани натаскал.
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red hikkikomori
Ответ Lavinka
А может по мнению Хага - Альваро не готов к АПЛ ещё ? Аякс это не МЮ . Эредевизия не АПЛ что бы играть молодняком . Другой уровень игры и ответственности .
А Маласия готов получается, раз играл?
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