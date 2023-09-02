«МЮ» отдал защитника Альваро Фернандеса в аренду «Гранаде». 20-летний воспитанник «Реала» еще не играл в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Альваро Фернандеса в «Гранаду».
20-летний левый защитник будет выступать за клуб Ла Лиги на правах аренды до конца сезона.
В прошлом сезоне испанец был в аренде в «Престоне» из Чемпионшипа.
Футболист еще не дебютировал за главную команду «МЮ». Матч 3-го тура текущего сезона АПЛ против «Ноттингем Форест» (3:2) он провел в запасе.
Фернандес – воспитанник «Реала», перешел в «МЮ» в 2020 году, выступал за юниорские и молодежные команды манкунианцев. Также на его счету 2 матча за сборную Испании U19.
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