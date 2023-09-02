«МЮ» отдал защитника Альваро Фернандеса в аренду «Гранаде». 20-летний воспитанник «Реала» еще не играл в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Альваро Фернандеса в «Гранаду».

20-летний левый защитник будет выступать за клуб на правах аренды до конца сезона.

В прошлом сезоне испанец был в аренде в «Престоне» из Чемпионшипа.

Футболист еще не дебютировал за главную команду « ». Матч 3-го тура текущего сезона против «Ноттингем Форест» (3:2) он провел в запасе.

– воспитанник «Реала», перешел в «МЮ» в 2020 году, выступал за юниорские и молодежные команды манкунианцев. Также на его счету 2 матча за сборную Испании U19.

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