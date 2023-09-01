Одриосола вернулся в «Сосьедад» из «Реал Мадрид». Контракт – до 2029-го
Альваро Одриосола сменил команду.
27-летний защитник перешел из «Реал Мадрид» в «Реал Сосьедад». Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2028/29.
Одриосола – воспитанник «Сосьедада», в мадридский клуб он перешел в 2018 году. «Реал» дважды отдавал его в аренду – «Баварии» и «Фиорентине». С «Мадридом» Одриосола выиграл Кубок короля и дважды – клубный чемпионат мира. В составе «Баварии» футболист выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
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Маразм.