Одриосола вернулся в «Сосьедад» из «Реал Мадрид». Контракт – до 2029-го

Альваро Одриосола сменил команду.

27-летний защитник перешел из « » в « ». Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2028/29.

– воспитанник «Сосьедада», в мадридский клуб он перешел в 2018 году. «Реал» дважды отдавал его в аренду – «Баварии» и «Фиорентине». С «Мадридом» Одриосола выиграл Кубок короля и дважды – клубный чемпионат мира. В составе «Баварии» футболист выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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