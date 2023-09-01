Одриосола вернулся в «Сосьедад» из «Реал Мадрид». Контракт – до 2029-го

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига трансферы Альваро Одриосола Футбол

Альваро Одриосола сменил команду.

27-летний защитник перешел из «Реал Мадрид» в «Реал Сосьедад». Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2028/29.

Одриосола – воспитанник «Сосьедада», в мадридский клуб он перешел в 2018 году. «Реал» дважды отдавал его в аренду – «Баварии» и «Фиорентине». С «Мадридом» Одриосола выиграл Кубок короля и дважды – клубный чемпионат мира. В составе «Баварии» футболист выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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36 комментариев

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_FoX-
Ну, что ж спортс, если ты решил, что комментарий теперь не напишешь, когда включена защита от твоих баннеров с букмекерами на весь экран, которые перекрывают контент, то так тому и быть. Значит и писать буду реже)
Простите за офтоп)
+103
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+101
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Overkiller
Ответ _FoX-
Ну, что ж спортс, если ты решил, что комментарий теперь не напишешь, когда включена защита от твоих баннеров с букмекерами на весь экран, которые перекрывают контент, то так тому и быть. Значит и писать буду реже) Простите за офтоп)
В мобильном приложении задолбали до ужаса уже. Каждые 3-4 новости одни и те же БЕТы выскакивают. Не понимаю смысл показывать ОДИНАКОВЫЕ окна каждые 3 минуты, как будто это какой то результат положительный принесёт. Неужели они думают что на десятый показ пользователи скажут "ну ладно, пойду тогда, что ли, поставлю" и потом снова каждые 3 минут ему это пихается.
Маразм.
+24
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+24
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Очевидное невероятное
дома и стены греют
+17
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Gon3a1e5@mail.ru
Как минимум игрового времени он заслуживает. Под карвахалем и васкесом трудно
+8
0
+8
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Val Smith
Ответ ZaSvabody
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Вот бывает никого не трогаешь, из вежливости что-то скажешь, а человек как сядет тебе на уши и как начнет в желетку плакаться или ещё что. Как буд-то неделями/месяцами/годами готовил речь но не находилось случая. А тут уже сил нет терпеть, уже даже повода не надо, а только внимания...и тут понеслось.
+8
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songbilong
Ответ GuruFutbola
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не пропиаренный Серджи Роберто
+7
-1
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ТТХ не фарм клуб
Ответ GuruFutbola
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Одриосола
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3ST1M3
Ответ _FoX-
Ну, что ж спортс, если ты решил, что комментарий теперь не напишешь, когда включена защита от твоих баннеров с букмекерами на весь экран, которые перекрывают контент, то так тому и быть. Значит и писать буду реже) Простите за офтоп)
А как включить такую защиту на IOS?
+3
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Alexandr Petrov
Ответ Дениска Воропаев
написал ниже в ответе
поставил. работает 🤝
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Дениска Воропаев
Ответ buFFon
не подскажите название программы?🙏
написал ниже
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sledge-hammer
Захотел играть с Захаряном
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Игорь Удалов
реал интересно на рынке работает
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Крыс Пол
Всадник без головы. Запомнился тем, как чуть ли не первой тренировки в Баварии сломал кому-то ногу
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mc-manaman
Ответ buFFon
не подскажите название программы?🙏
не узнали что за программа?
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Дениска Воропаев
Ответ 3ST1M3
А как включить такую защиту на IOS?
в этом и бич айфонов,что ничего не установить почти. если что то хочется,то надо там платить..
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Дениска Воропаев
Ответ Alexandr Petrov
уважаемый, напишите пожалуйста название, или хотя бы начало названия
написал ниже в ответе
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Дениска Воропаев
Ответ зак
выручай скажи, я устал от этих реклам..
ну чтоб рекламы не было тут и даже в браузере,я использую AdGuard от рекламы. Если вы используете потом VPN,то Adguard отключается. А еще допустим если надоела реклама в Ютубе,то я смотрю через Ютуб Revanced. Все отлично работает и убирает рекламы )
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Растиньяк
Ответ Overkiller
В мобильном приложении задолбали до ужаса уже. Каждые 3-4 новости одни и те же БЕТы выскакивают. Не понимаю смысл показывать ОДИНАКОВЫЕ окна каждые 3 минуты, как будто это какой то результат положительный принесёт. Неужели они думают что на десятый показ пользователи скажут "ну ладно, пойду тогда, что ли, поставлю" и потом снова каждые 3 минут ему это пихается. Маразм.
У меня ни одного окна на айфоне
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Alexandr Petrov
Ответ Дениска Воропаев
на телефон. только у меня самсунг,если что. на андроид платформу можно много всего что стоит денег,установить бесплатно)
уважаемый, напишите пожалуйста название, или хотя бы начало названия
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Peter Parker
Ответ _FoX-
Ну, что ж спортс, если ты решил, что комментарий теперь не напишешь, когда включена защита от твоих баннеров с букмекерами на весь экран, которые перекрывают контент, то так тому и быть. Значит и писать буду реже) Простите за офтоп)
Тестовый комментарий
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Растиньяк
Господи, неужели его наконец слили?!
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buFFon
Ответ Дениска Воропаев
на телефон. только у меня самсунг,если что. на андроид платформу можно много всего что стоит денег,установить бесплатно)
не подскажите название программы?🙏
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Ashton Berezin
Чувак к 27 годам, насколько я помню, наколотил целый 1 гол за всю карьеру во всех турнирах
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songbilong
Ответ ZaSvabody
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зависть плохая штука, мы тоже всяких Азаров покупали за 5-6 лет, к тому же за 100 млн из трансфера Роналду
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Дениска Воропаев
Ответ _FoX-
Ну, что ж спортс, если ты решил, что комментарий теперь не напишешь, когда включена защита от твоих баннеров с букмекерами на весь экран, которые перекрывают контент, то так тому и быть. Значит и писать буду реже) Простите за офтоп)
у меня от спама программа стоит и все отлично написать можно
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