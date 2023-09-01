Сапата перешел в «Торино» из «Аталанты» в аренду, выкуп может стать обязательным. Форвард забил 127 голов за клубы Серии А
Дуван Сапата подписал контракт с «Торино».
32-летний нападающий перешел в туринский клуб из «Аталанты» на правах аренды до 30 июня 2024 года.
«Торино» отметил, что сделка включает в себя право выкупа или обязательный выкуп футболиста, но при выполнении определенных условий.
Дуван Сапата выступал за «Аталанту» с сезона-2018/19.
В нынешнем сезоне Серии А форвард забил один мяч в двух матчах, в прошлом сезоне – 2 мяча в 25 играх.
В общей сложности Сапата сыграл 341 матч в итальянских турнирах и забил 127 голов.
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