Сапата перешел в «Торино» из «Аталанты» в аренду, выкуп может стать обязательным. Форвард забил 127 голов за клубы Серии А

Теги Аталанта Торино серия А Италия трансферы Дуван Сапата Футбол

Дуван Сапата подписал контракт с «Торино».

32-летний нападающий перешел в туринский клуб из «Аталанты» на правах аренды до 30 июня 2024 года.

«Торино» отметил, что сделка включает в себя право выкупа или обязательный выкуп футболиста, но при выполнении определенных условий.

Дуван Сапата выступал за «Аталанту» с сезона-2018/19.

В нынешнем сезоне Серии А форвард забил один мяч в двух матчах, в прошлом сезоне – 2 мяча в 25 играх.

В общей сложности Сапата сыграл 341 матч в итальянских турнирах и забил 127 голов.

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18 комментариев

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Мадридито
Сдал уже конечно,но добротный нап
+31
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+31
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Алекс Мелкумян
Ответ Александр Штин
По мне так самый сильный нап из всех, что есть сейчас в Аталанте, сильнее того же Скамакки. Странная продажа
Ну он уже 2 сезон деградирует + стареет, 33 уже в этом сезоне будет и он в целом всегда брал скорее не техникой, а физикой, продавливал, пробегал и т.д. Наверное все что можно он Аталанте отдал, лучшие сезоны там провел, сейчас можно и в местах попроще побегать.
+29
0
+29
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Данил Тармасинов
Не тот трансфер из «Аталанты» в «Торино» ждали в России, конечно
+29
-2
+27
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Александр Штин
По мне так самый сильный нап из всех, что есть сейчас в Аталанте, сильнее того же Скамакки. Странная продажа
+9
-4
+5
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Dmitry Orlov
Был заголовок, что судьба Миранчука в Аталанте зависит от того, пристроят куда-то Сапату или нет. Типа, раз пристроили - шансы играть у Алексея повышаются.
Совсем разные по функционалу игроки)
+3
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+3
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Мертвый
топ улучшения для торино
+1
-1
0
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Dzhiger
Он забил в Серии А 109 мячей в 284 матчах. Исправьте
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Dmitry Orlov
Был заголовок, что судьба Миранчука в Аталанте зависит от того, пристроят куда-то Сапату или нет. Типа, раз пристроили - шансы играть у Алексея повышаются.
0
0
0
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coach Kirishi
Блин, сначала прочитал Сапета
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TiNO
Странный товарищ Гасперини. Роме не отдал Сапату, типа он нам нужен на сезон. А в итоге аренда в Торино)))
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Marduhai
Действия Гасперини вполне понятны, главное было - не отдавать Сапату в Рому к Мауриньо. Хотя Дуван этого хотел, о чем заявлял публично..
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Владимир Туаев
Ответ Dzhiger
Он забил в Серии А 109 мячей в 284 матчах. Исправьте
В новости статистика всех игр в Италии, не только в серии А.
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Dzhiger
Ответ Владимир Туаев
В новости статистика всех игр в Италии, не только в серии А.
там изначально было написано в Серии А, сейчас исправили)
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Mikko Mikkonen
Ответ Dzhiger
там изначально было написано в Серии А, сейчас исправили)
Исправили в тексте, но не в заголовке.
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