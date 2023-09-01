3 сентября 2023 года в городе Лондон состоится матч 4 тура Чемпионата Англии по футболу. «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени.

В центральном матче тура АПЛ встретятся 2 непримиримых соперника, игра обещает быть нескучной. Стартовали команды в чемпионате неплохо, но очковые потери уже понесли. Победа для каждой из команд очень важна, все же оба игровых коллектива претендуют на самые высокие места и потеря очков отбросит их ниже в таблице. В прошлом сезоне АПЛ соперники по разу выиграли очные матчи, когда играли на домашней арене, что будет на этот раз, мы узнаем в ближайшее время.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (1), Ф2 (1,5), ОЗ (да).

ФК «Арсенал»

«Арсенал» уже практически 20 лет как не может выиграть чемпионский трофей АПЛ, последний раз они забрали его в 2004 году. В прошлом сезоне Чемпионата Англии они были близки к этому, но провалили его концовку и довольствовались лишь серебряными медалями, пропустив вперед «Манчестер Сити», который напротив поднажал на финишной прямой и обогнал в таблице «Арсенал», который шел долгое время первым в таблице.

Лондонская команда в преддверии старта нового сезона усилила свой состав тремя качественными футболистами, среди них: опорник Деклан Райс, который был куплен у «Вест Хэма» за очень приличную сумму в 116,6 мил евро; атакующий полузащитник Кай Хавертц из «Челси» и защитника Юриана Тимбера из «Аякса».

И без потерь в команде не обошлось, ее покинули: Гранит Джака, перешедший в «Байер», Мэтт Тюрнер в «Ноттингем Форест», Пабло Мари в «Монцу» и Эйнсли Мэйтленд-Найлс в «Лион».

Перед стартом АПЛ «Арсенал» выиграл в матче за Суперкубок Англии, в котором в серии пенальти был сильнее чем «Манчестер Сити» (4:1). А основное время самого матча закончилось ничейным счетом (1:1), где удалось сравнять счет на 11 минуте компенсированных минут к матчу, когда казалось бы надежды на успех были потеряны, Троссард с передачи Сака отправил мяч в сетку ворот соперника и свел игру в серию пенальти.

«Пушкари» неплохо стартовали в текущем сезоне Чемпионата Англии и имеют в своем активе 7 баллов, столько же очков еще у 3 клубов на данный момент: «Вест Хэма», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», но «Арсенал» ниже всех их в таблице из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей и располагается на 5 строчке. До лидирующего «Манчестер Сити» отставание всего в 2 очка, те единственные из команд АПЛ кто идет без очковых потерь.

В стартовом туре «Арсенал» дома уверенно обыграл «Ноттингем Форест» (2:1), хоть и была минимальная разница в счете, лондонцы владеи огромным территориальным преимуществом и много раз удавалось завершать атаки логическим завершением.

Во 2 туре был выезд к «Кристал Пэлас», где 3 очка достались с огромным трудом, а единственный гол был забит Эдегором с пенальти, еще и с 67 минуты встречи лондонцы доигрывали в меньшинстве после удаления Томиясу.

И, наконец, в последнем туре команда Артеты разошлась в мировую с «Фулхэм» (2:2). Лондонцы в этой встрече упустили победу, которая была так близко и ничего не предвещало беды. Плюс к этому лондонская команда вела в счете и соперник остался в меньшинстве, но те смогли вдесятером отыграться в концовке встречи.

Результаты «Арсенала» в 5 последних сыгранных матчах:

26.08.23 «Арсенал» — «Фулхэм» 2:2;

21.08.23 «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 0: 1 ;

0: ; 12.08.23 «Арсенал» — «Ноттингем Форест» 2 :1;

— «Ноттингем Форест» :1; 06.08.23 «Манчестер Сити» — «Арсенал» 1:1 (в серии пенальти: 1: 4 );

); 02.08.23 «Арсенал» — «Монако» 1:1 (в серии пенальти: 5:4).

Интересные статические факты «Арсенала»:

В 6 последних матчах команда не проигрывала, выиграв при этом 3 матча в основное время встречи;

Команда отличается забитым голом в 6 последних матчах

В среднем, в 6 последних матчах, команда забивает сопернику 2 гола за игру;

В 5 из 6 последних матчах «пушкарей» обе команды отличались в игре;

В 5 последних матчах лондонцев лишь 1 раз было забито более 3 мячей за игру.

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ФК «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» последний раз становились чемпионами АПЛ в сезоне 2012/13. В прошлом сезоне английского чемпионата они стали третьими и не смогли вклиниться в борьбу за золото, отстав от лидирующей двойки на приличное количество очков. А вот «Ньюкасл», который шел на 3 строчке за 2 тура до конца чемпионата удалось опередить за счет двух викторий в последних матчах, при том что «сороки» сыграли 2 раза вничью.

«Манчестер Юнайтед» удалось усилить свой игровой состав, подписав в свои ряды следующих игроков: нападающего Хойлунда, пришедшего из «Аталанты», атакующего полузащитника Маунта из «Челси», вратаря Онану из «Интера» и защитника Эванса из «Лестера».

Ряд игроков команду покинули, Среди них: Эланга, Де Хеа, Фред, Тэллес, Туанзебе Ковар, Икбал и Джонс.

В новом сезоне Чемпионата Англии дела у команды идут с попеременным успехом. В стартовом туре удалось в тяжелейшем матче обыграть «Вулверхэмптон» (1:0). Соперник хорошо справлялся с натиском манчестерской команды и сам прилично насоздавал моментов, но прорвать их оборону так и не смог, а по итогу в концовке встрече все же пропустил гол. Победу «МЮ» принес защитник команды Варан, который забил с передачи Ван-Биссаки на 76 минуте матча.

Второй тур получился неудачным и случилось поражение от «Тоттенхэма» (0:2). При примерно равной игре оппонентов, точнее оказались лондонцы, которые при своих болельщиках были в себе увереннее.

А последний сыгранный 3 тур экзаменовался непростой домашней победой над «Ноттингем Форест» (3:2). К 4 минуте «манкунианцы» проигрывали уже (0:2), но это их в дальнейшем не смутило и к 52 минуте встречи удалось отыграться, а в концовке встречи Бруну Фернандеш забил гол с пенальти и принес победу своей команде.

Результаты «МЮ» в 5 последних сыгранных матчах:

26.08.23 «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 3 :2 ;

— «Ноттингем Форест» :2 19.08.23 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 2 :0;.

— «Манчестер Юнайтед» :0;. 14.08.23 «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1 :0;

— «Вулверхэмптон» :0; 06.08.23 «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» 1:1;

05.08.23 «Манчестер Юнайтед» — «Ланс» 3:1.

Интересные статические факты «МЮ»:

Команда не проигрывает в 4 из 5 последних встречах, побеждая при этом в 3 играх;

В последних 3 матчах в качестве гостей были поражения;

В 4 из 6 последних встречах команды забивают оба оппонента;

Только в 1 из 4 последних матчей было забито более 2 мячей за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает за игру 2 гола;

Команда забивает голы своим оппонентам в 5 из 6 последних встречах.

«Арсенал» – «МЮ»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 240 встреч. Небольшое преимущество в них на стороне манчестерской команды – 100 побед, при 87 победах команды из Лондона. А 53 матча заканчивались ничейным результатом.

«Арсенал» в среднем забивала в этих матчах 1,42 гола (340 забитых мячей), а «МЮ» 1.52 (365 мячей). Самая крупная победа в этих встречах была на стороне «Манчестер Юнайтед» (8:2).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

23.07.23 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» (0: 2 ).

(0: ). 22.01.23 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» ( 3 :2).

– «Манчестер Юнайтед» ( :2). 04.09.22 «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» ( 3 :1).

– «Арсенал» ( :1). 23.04.22 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» ( 3 :1).

– «Манчестер Юнайтед» ( :1). 03.12.21 «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» (3:2).

В 5 последних очных встречах оппонентов перевес на 1 победу на стороне «Манчестер Юнайтед».

В 4 из 5 последних очных игр, обе команды забивали друг другу и в этих встречах было забито 4 и более мяча.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Арсенал» – «МЮ»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния ??? команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Арсенала» — 1.79;

Ничья — 4.08;

Победа «Манчестер Юнайтед» — 4.28;

1X — 1.23;

X2 — 2.06;

Ф1 (0) — 1.36;

Ф2 (1,5) — 1.41;

Ф2 (1) — 1.64;

ТБ (2,5) — 1.56;

ТБ (3) — 1.91;

ТМ (2,5) — 2.51;

ТМ (3,5) — 1.62;

ОЗ (да) — 1.52;

ОЗ (нет) — 2.53.

Обе команды в своих рядах имеют очень качественных футболистов, способных перевернуть ход игры в свою пользу. Составы команд хорошо сбалансированы и на мой взгляд шансы команд на успех примерно равны. Учитывая какой дают хороший коэффициент на фору с одним мячом на «Манчестер Юнайтед» — 1.64, то эта ставка смотрится очень даже неплохо. Можно и сделать ставку с меньшим риском, но и коэффициент при этом будет ниже, на Ф2 (1,5) за кэф 1.41.

В последних матчах обе команды достаточно результативны и имеют отличных нападающих в атаке, к тому же в 4 из 5 последних встречах обе команды отличались. Исходя из этого можно заключить пари и на то что обе команды забьют, за это дают кэф 1.52.

Где смотреть матч Арсенал – МЮ

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