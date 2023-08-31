В лиге Мексики игрок засунул пальцы между ягодиц соперника и был удален после ВАР

Мексиканский футболист был удален за неуместное касание ягодиц соперника.

В матче чемпионата Мексики «Керетаро» – « » (1:2) защитник хозяев Омар Мендоса, пытаясь отобрать мяч у защитник соперника Хуана Сапаты, вставил тому пальцы между ягодиц.

Главный арбитр встречи Фернандо Эрнандес не видел момента, но изучил его повтор после сигнала от ВАР. После просмотра эпизода арбитр немедленно показал игроку « » прямую красную карточку.

Отметим, что Мендоса был не согласен с решением судьи и пытался его оспорить.

Сапата забил победный гол в матче на 91-й минуте.

Фото: скриншот трансляции Fox Sports

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