В лиге Мексики игрок засунул пальцы между ягодиц соперника и был удален после ВАР

Теги происшествия судьи высшая лига Мексика Атлас Керетаро видеоповторы Омар Мендоса Хуан Сапата Сумаке Футбол

Мексиканский футболист был удален за неуместное касание ягодиц соперника.

В матче чемпионата Мексики «Керетаро» – «Атлас» (1:2) защитник хозяев Омар Мендоса, пытаясь отобрать мяч у защитник соперника Хуана Сапаты, вставил тому пальцы между ягодиц.

Главный арбитр встречи Фернандо Эрнандес не видел момента, но изучил его повтор после сигнала от ВАР. После просмотра эпизода арбитр немедленно показал игроку «Керетаро» прямую красную карточку. 

Отметим, что Мендоса был не согласен с решением судьи и пытался его оспорить.

Сапата забил победный гол в матче на 91-й минуте.

Фото: скриншот трансляции Fox Sports

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82 комментария

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Arthas Northman
Эрмосо ещё легко отделалась..
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[ADO]
Массаж простаты?
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sarov
годнота под вечер
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Паровоз19
Ответ Rudenzik
За что красная? Недостаточный контакт был для такого серьёзного наказания
фол последней надежды
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Breadslicer88
сколько пальцев засунул? если один, это только желтая!
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фк кабинет
Перейдет в нашу Барсу теперь
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Zenit2013
Ответ [ADO]
Массаж простаты?
У Сапаты
+27
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ZarvuR2020
Хара и Кавани: Сиквел
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Rus Donskoy
судья наслаждался повтором!
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Егор Крид58
Ответ фк кабинет
Перейдет в нашу Барсу теперь
в смысле? ведь Роналду и Марсело первыми начали это практиковать
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Макс Марин
Так не девушке же засунул, это даже не желтая…
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Родя Раскольников
Ответ Егор Крид58
в смысле? ведь Роналду и Марсело первыми начали это практиковать
Гонсало Хара с Кавани первые. Роналду с Марсело скорее продолжатели традиции.
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ulanov.vladislav95@list.ru
давление проверял?!
за что красную….
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Стасян Максимов
Кто-то после завершения карьеры игрока начинает тренерскую карьеру… этот явно проктологом будет
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AnMe
Ответ Паровоз19
фол последней надежды
Держался до последнего, читая комменты, тут в голос вынесло 😂😂😂
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KLINTAN-din
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
давление проверял?! за что красную….
Пульс мерил.
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Евгений Теличко
Штраф 300$
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Кефтеме
Ответ ZarvuR2020
Хара и Кавани: Сиквел
Роналду и Марсело: приквел
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charly001
Ответ фк кабинет
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Вискас ….
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Russ Ivan
Надо было дать понюхать пальцы судье, чтобы тот в чувство пришёл...
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Djoker911
Роша выдохнул, подумав что Соболев ещё по-божески поступил.
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Zed_patriot
аль наср уже выехал за ним
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97 недостаточно
Роналду одобряет 👍
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Антон Герасименко
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Скорее в реал. Там такое практикуется.
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arriva
Поэтому Чавес так рвался к нам в Динамо
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